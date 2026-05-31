Мэддокс, сын Брэда Питта и Анджелины Джоли, намерен отказаться от фамилии отца

Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

24-летний Мэддокс Джоли-Питт — приемный сын Анджелины Джоли и Брэда Питта — планирует отказаться от фамилии отца и в дальнейшем использовать имя Мэддокс Джоли. Об этом сообщает People.

Ранее Мэддокс уже не использовал фамилию Питта в титрах фильма «Кутюр», где работал ассистентом режиссера. Там он был указан как Мэддокс Джоли.

На такой же шаг две недели назад решилась его младшая сестра — 21-летняя Захара Джоли-Питт. Она окончила бакалавриат по психологии, и на церемонии вручения дипломов ее представили как Захару Джоли.

Двойную фамилию Джоли-Питт до 2024 года носила и 20-летняя Шайло, дочь Питта и Джоли. Она подала заявление о смене фамилии на Джоли в свой 18-й день рождения. Недавно Шайло появилась в тизере клипа кей-поп-исполнительницы Dayoung на песню «What’s a Girl to Do». Она прошла открытый кастинг, и ее участие не было пиар-ходом.

Джоли и Питт расстались в 2016 году, а бракоразводный процесс закончился лишь спустя 8 лет. В 2022 году актриса подала против своего бывшего мужа иск о домашнем насилии. В нем говорится, что Питт в сентябре 2016 года «физически и словесно напал» на Джоли и их детей, когда они находились на борту частного самолета. «Питт придушил одного из детей и ударил другого по лицу», а «Джоли схватил за голову и потряс ее», утверждается в документе.

