Чечня, Чукотка и Краснодарский край оказались самыми некурящими регионами в России

Недавно парламент Великобритании одобрил законопроект, запрещающий покупку табачных изделий всем, кто родился после 2008 года. «Дети в Великобритании станут частью первого поколения без курения и будут защищены от зависимости и вреда, которые могут сопровождать их всю жизнь», ― отметил министр здравоохранения Уэс Стритинг.