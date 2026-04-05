Шайло Джоли снялась в клипе корейской певицы Dayoung

19-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло Джоли неожиданно появилась в тизере нового клипа кей-поп-исполнительницы Dayoung на песню «What‘s a Girl to Do».
Полная версия видео выйдет 7 апреля. По данным представителей Starship Entertainment, Шайло прошла открытый кастинг, и ее участие не было пиар-ходом.
«Шайло прошла в финал и в итоге присоединилась к съемкам. Даже после съемок мы не знали, что она дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, и узнали об этом случайно совсем недавно», — рассказали в компании.
Шайло — третий по старшинству ребенок бывшей голливудской пары. В 2024 году она подала заявление на смену имени в свой 18-й день рождения, чтобы отказаться от фамилии Питт. Ее адвокат объяснил это решение «болезненными событиями».
В том же году Джоли и Питт достигли соглашения в бракоразводном процессе, который длился восемь лет. Ранее Питта подозревали в жестоком обращении с детьми после инцидента на борту частного самолета, но позже его оправдали.