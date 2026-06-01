Население Коммунарки увеличилось в 36 раз после присоединения к Москве

Население Коммунарки превысило 180 тыс. человек, заявил Сергей Собянин. В 2010 году, за два года до ее присоединения к Москве, в Коммунарке жили чуть больше 5 тыс. человек, свидетельствуют данные Всероссийской переписи населения.
Мэр также отметил, что в 2029 году в этом районе откроют три новые станции метро — «Сосенки», «Ракитки» и «Десна» Троицкой линии. Сейчас тоннелепроходческие щиты прокладывают тоннели от «Новомосковской» до «Сосенок», а на площадках будущих станций уже идут земляные работы.
В Коммунарке также развивают дорожную инфраструктуру. Там ввели трассу Воскресенское — Каракашево — Щербинка, завершают строительство дублера МКАД (магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе), а также строят трассу Мамыри — Пенино — Шарапово.
За последние годы, по словам Собянина, в Коммунарке построили 6,28 млн квадратных метров недвижимости. В районе появились больница и около 50 других социальных объектов.
Кроме того, власти утвердили проект планировки территории площадью 132 гектара у станции метро «Новомосковская». К 2040 году там планируют построить более 1,2 млн квадратных метров недвижимости и создать около 10 тыс. рабочих мест.
Среди новых объектов, которые появятся в Коммунарке, — межмузейный депозитарно-выставочный комплекс, суперколледж и новый кампус МГТУ «Станкин».