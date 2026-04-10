Опрос: число новых регистраций в приложениях для знакомств в РФ весной растет на 20–23%

С наступлением весны в онлайн-дейтинге фиксируется рост активности: пользователи чаще заходят в приложения, обновляют анкеты и быстрее переходят к личным встречам. Изменения в поведении пользователей и динамику перехода к свиданиям проанализировал дейтинг-сервис Mamba, результаты исследования есть у «Афиши Daily».
Выяснилось, что в конце марта реактивируются порядка 18% мужских и 14% женских анкет, которые не заходили в сервис около месяца. Сильнее всего этот эффект заметен среди мужчин 29–39 лет.
Одновременно с возвращением растет и приток новых пользователей. В среднем по России количество регистраций увеличивается на 20–23% по сравнению с зимними месяцами, причем мужчины подключаются активнее: рост у них достигает 25–27%, тогда как у женщин — 18–20%.
Как отмечают в Mamba, динамика развивается постепенно и зависит от сезона в регионах. Сначала активнее становятся Москва и юг России, затем подключаются Петербург и города средней полосы. К концу апреля оживают и более холодные регионы: Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, Уфа и др. Максимальная динамика — в Краснодарском крае и Сочи, здесь прирост новых пользователей в марте достигает 27%.
С ростом аудитории увеличивается и интенсивность общения внутри сервиса. Количество лайков возрастает на 24%, а число взаимных матчей — на 17%. Самыми активными остаются мужчины — поколение Z (18–28 лет) и миллениалы (29–39 лет).
При этом переписки становятся немного короче. Их средняя длительность сокращается на 12%, так как пользователи быстрее переходят к встречам и не затягивают диалог. Если зимой общение могло длиться неделями, то сейчас чаще работает более простой сценарий — договориться и увидеться.
Весной также становится больше романтических жестов внутри приложения — количество виртуальных подарков увеличивается примерно на 6%, при этом около 90% покупок приходится на мужскую аудиторию. Самыми популярными остаются классические знаки внимания, такие как розы и сердца.
Весной пользователи также обновляют свои анкеты: около 60% меняют фотографии, описание или подачу профиля. Женщины чаще работают с визуальной частью: 64% меняют заглавное фото, а 38% добавляют новые фото. Это связано с тем, что женщины переходят с зимнего гардероба на весенний, покупают новую одежду и хотят продемонстрировать новые образы.
Мужчины, напротив, реже меняют визуал, но заметно активнее ведут себя внутри приложения: чаще пишут, быстрее предлагают встретиться и расширяют круг знакомств. При этом около 15% мужчин пересматривают цели и уходят от серьезных отношений к более легким форматам — флирту, свиданиям и романтическому общению.
Настроения в дейтинге заметно различаются от региона к региону: где-то чаще выбирают быстрые знакомства, где-то — серьезные отношения, а в некоторых городах популярнее формат без четких ожиданий.
В Москве и южных городах (Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону) чаще выбирают быстрые знакомства и встречи — около 37% пользователей указывают флирт и свидания как основную цель. В Петербурге выше доля тех, кто не задает четких ожиданий. Около 29% выбирают формат «решу, когда встречу».
В городах средней полосы — Воронеже, Туле, Ярославле и Рязани — чаще ориентированы на серьезные отношения. Такой вариант выбирают в среднем 49% пользователей. В крупных городах и студенческих центрах, таких как Москва, Казань и Екатеринбург, заметен отдельный сценарий — поиск дружбы и позитивного общения. На него приходится около 33% анкет, особенно среди молодой аудитории.
Ранее в Mamba узнали, что большинство женщин в России (63%) на первом свидании больше всего раздражают постоянные жалобы мужчины на жизнь. Их собеседники же считают тревожным сигналом, если девушка говорит, что мужчина должен полностью ее обеспечивать или брать на себя все расходы.