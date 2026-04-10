Спортивная драма «Идеальная» с Милли Бобби Браун отменена

Спортивная драма Netflix «Идеальная» («Perfect») не будет запущена в производство после того, как проект покинула его звезда Милли Бобби Браун. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, причиной ухода актрисы стали творческие разногласия с продюсерами. Съемки должны были стартовать этим летом, но теперь проект полностью отменен.
Впервые о проекте стало известно в сентябре 2025 года. Милли Бобби Браун должна была сыграть олимпийскую гимнастку Керри Страг. Режиссером была назначена Джиа Коппола, автор «Шоугерл» и «Пало-Альто». Сценарий написал Ронни Сандала.
Керри Страг выиграла золотую медаль на Олимпийских играх в Атланте в составе женской команды, которую прозвали «Великолепная семерка». Завоевать победу девушкам позволил опорный прыжок Страг, который она выполнила, несмотря на травму лодыжки. На олимпийский пьедестал спортсменка подняться уже не смогла: ее вынес на награждение на руках тренер.