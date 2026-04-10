Спортивная драма «Идеальная» с Милли Бобби Браун отменена

Керри Страг выиграла золотую медаль на Олимпийских играх в Атланте в составе женской команды, которую прозвали «Великолепная семерка». Завоевать победу девушкам позволил опорный прыжок Страг, который она выполнила, несмотря на травму лодыжки. На олимпийский пьедестал спортсменка подняться уже не смогла: ее вынес на награждение на руках тренер.