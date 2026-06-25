Ремейк «Аватар: Легенда об Аанге» на Netflix: косплей-вечеринка или настоящая магия?

Довольно близко к оригиналу сделан и второй эпизод про визит на остров воинов Киоши, и две финальные серии о посещении северного племени воды. А вот в середине начинается непонятная чехарда. Город Омашу превратили в сложноустроенное пространство, где параллельно с играми безумного царя Буми развиваются сразу несколько историй: Джета и его банды, Механиста с летающими машинами, а Катара с Соккой (без Аанга!) путешествуют по недрам пещеры Двух Влюбленных. В пятом эпизоде всем троим героям дают побродить по миру духов, пообщаться сразу с несколькими существами из разных эпизодов и погрузиться в воспоминания. В шестом Аанг добирается до храма Року, после чего попадает в тюрьму и выбирается с помощью Синей маски. Из других сюжетных сюрпризов — появление АзулыПринцесса огня и сестра Зуко. уже в третьей серии и ее заговор с генералом Чжао, который здесь фактически берет на себя обязанности главного антагониста и крутит вместе с принцессой интриги на зависть «Игре престолов».