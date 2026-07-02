Гид

Куда сходить в июле-2026: фестиваль Motherland, бистро с шахматами и еще 22 идеи

Афиша Daily
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Фото: «Дофамин»
В середине лета идем на музыкальные фестивали и танцуем всю ночь на корабле. А еще учимся играть в шахматы и успеваем в театр — они пока еще не закрылись на каникулы.

Вечеринки и фестивали

«Лабиринт»

4 июля, в Dex, 18+

© Dex

Большая вечеринка, которую курирует Влас Лескин, собравший лайнап из резидентов и близких друзей Arma17. Специальным гостем вечера станет итальянец Saverio Celestri. Диджей и продюсер создает музыку на пересечении эйбиэма, индастриала и транса.

Адрес
Шарикоподшипниковская, 13, стр. 32
Метро
«Дубровка», «Волгоградский проспект», «Угрешская»
Начало
в 23.00
Стоимость билетов
от 1800 р.
Saverio Celestri
Концерт / 4 июля
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Afterparty Boat Trip

4 июля, в Zorka, 18+

© «Зорька»

В ночном круизе White Sunset Boat Trip и Zorka выступит берлинский дуэт M.A.N.D.Y. — сооснователи лейбла Get Physical и авторы трека «Body Language», ставшего одним из символов хаус-сцены 2000-х. Компанию музыкантам составят резидент All Day I Dream Gorje Hewek, израильский проект Audio Junkies, выпускавшийся на Bedrock и Sincopat, а также нью-йоркский продюсер Inamo — основатель лейбла TrueColors.

Адрес
Косыгина, 28, стр. 1
Метро
«Воробьёвы горы»
Начало
в 22.00
Стоимость билетов
от 3500 р.
Билеты
zorka.moscow
Afterparty Boat Trip
Концерт
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Twins

10 июля, в Yauza Place, 18+ 

© Yauza Place

Вечеринка в честь дня рождения Андрея Капитана и Лёки Иорданяна. На двух сценах ждем вечернюю «инди»-программу с живой музыкой и сетами от друзей Капитана (в прошлом Escapist и Stolovaya) и ночную электронную программу от Иорданяна и его артистов — «Лауд», Петар Мартич, Boris Redwall, Passmurny, The Pak. Помимо музыки, обещают мерч и шашлыки.

Адрес
Подколокольный пер., 16 стр. 4
Метро
«Китай-город»
Начало
в 17.00
Стоимость билетов
1500 р.
Билеты
twins-yauza.ticketscloud.org

Motherland 

11–12 июля, в «ГПЗ-1», 18+

© Motherland

В рамках крупнейшего в городе фестиваля независимой музыки в этом году выступят NTRTL, Хаски, Пазнякс, Хмыров, Terelya, «Диктофон», Passmurny, «Перемотка», Settlers, «внимание брусника!», «Размаха», «Испанский стыд», «Хадн Дадн», Олег Легкий, «Психея», «Солова и Евтела», «Убийцы». Мероприятие продлится два дня.

Адрес
Шарикоподшипниковская, 13, стр. 33
Метро
«Волгоградский проспект», «Дубровка», «Угрешская»
Начало
с 15.00
Стоимость билетов
от 3500 р.
Motherland 2026
Концерт / 11 июля
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Outline

21–27 июля, в Дубне

© Outline

На фестивале электронной музыки на берегу подмосковной Дубны вновь соберется международный и российский лайнап. Среди участников — A Guy Called Gerald, DJ Pierre, Daniel Bell, Jus-Ed, Cezar, Tania Vulcano, Soft Blade, Abelle, Errortica и Locked Club. На главной сцене выступят Жанна Агузарова, Хаски, Icegergert, Mirèle, «Дышать», Grad! ent и Алексей Ховалыг.

Адрес
г. Дубна, Московская обл.
Начало
c 15.00
Стоимость билетов
от 7500 р.
Outline 2026
Концерт / 21 июля
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Спектакли

Летние балетные сезоны 

С 1 июня по 28 августа в РАМТ

© РАМТ

В РАМТ стартовали традиционные Летние балетные сезоны, которые продлятся до конца августа. В программе классические постановки в исполнении шести театров и две премьеры — в общей сложности семьдесят пять спектаклей в сопровождении оркестра. По выходным, помимо вечерних показов, в афише есть дневные балеты для всей семьи, включая «Щелкунчика», «Золушку» и «Чиполлино».

Стоимость билетов
от 1000 р.
Подробности
Афиша.ру 

«Старший сын», реж. Анатолий Шульев

8 июля, в Театре им. Маяковского, 12+

© Сергей Петров/Театр им. Маяковского

История о студенте Бусыгине и его приятеле Сильве. Провожая новых подружек, парни опаздывают на последнюю электричку и пытаются найти ночлег. Под выдуманным предлогом молодые люди попадают в дом семьи Сарафановых, и за пару дней между ними возникают такие теплые чувства, что их не может разрушить даже вскрывшийся обман. Одну из главных ролей в постановке исполняет звезда советского кино Игорь Костолевский.

Адрес
Большая Никитская, 19/13, стр. 1
Метро
«Арбатская», «Тверская», «Пушкинская», «Чеховская»
Продолжительность
2 часа 30 минут с одним антрактом
Стоимость билетов
от 1700 р.
Старший сын
Спектакль / июль - сентябрь
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«Великий комбинатор», реж. Владимир Панков

10–11 июля, в «Ленкоме Марка Захарова», 16+

© «Ленком Марка Захарова»

В «Ленкоме Марка Захарова» идет «Великий комбинатор» — спектакль Владимира Панкова по мотивам романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок». История Остапа Бендера здесь превращается в саунддраму, где музыка становится важной частью действия (в партитуре соединяются джаз 1920-х, шансон и авторские композиции). Главная роль у Антона Шагина.

Адрес
Малая Дмитровка, 6
Метро
«Чеховская», «Пушкинская», «Тверская»
Продолжительность
3 часа 15 минут, с одним антрактом
Стоимость билетов
от 1500 р.
Великий комбинатор
Спектакль / июль - ноябрь
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«Затоваренная бочкотара», реж. Мария Карлсон

12–13 июля, в пространстве «Внутри», 14+

© «Внутри»

Постановка на основе произведения Василия Аксенова. Сюжет рассказывает о незнакомых людях, собравшихся в сельпо перед поездкой до станции Коряжск. У каждого из этих людей своя цель поездки: отпуск, работа или передача жалобы — и всем нужно об этом рассказать.

Адрес
Казакова, 8, стр. 3
Метро
«Курская», «Чкаловская»
Продолжительность
1 час 50 минут
Стоимость билетов
от 2500 р.
Затоваренная бочкотара
Спектакль / июль
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«Мать», реж. Анастасия Паутова

17–18 июля, в пространстве «Внутри», 18+

© «Внутри»

Спектакль по пьесе из цикла Марка Равехилла. В ней раскрывается внутренний мир миссис Моррисон, пережившей большую утрату и ощущающую, что вся ее жизнь пошла под откос. Режиссером постановки стала Анастасия Паутова, в главных ролях — Артем Злобин и Лиза Калинина.

Адрес
Казакова, 8, стр. 3
Метро
«Курская», «Чкаловская»
Продолжительность
1 час 40 минут
Стоимость билетов
от 6000 р.
Мать
Спектакль / июль
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«Почему я?», реж. Андрей Фомин

17, 25 июля, во Дворце на Яузе, 18+

© «Дофамин»

Спектакль Ирины Горбачевой о женской судьбе, основанный на воспоминаниях. «Женщина может быть многоликой и непредсказуемой. Но когда же она настоящая? Постановка расскажет о любви, драматических и комических ситуациях, которые являются неотъемлемой частью жизни каждого человека», — так описывает спектакль актриса.

Адрес
пл. Журавлева, 1
Метро
«Электрозаводская»
Продолжительность
1 час 45 минут
Стоимость билетов
от 16 500 р.
Почему я?
Спектакль / июль - октябрь
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Еда

Los bandidos

© @loscabrones.taqueria

Новое дворовое заведение, специализирующееся на закусках. «Аутентичный мексиканский стритфуд с уличным вайбом и эстетикой чикано-культуры», — так свое детище описывают создатели. В меню классические тако, буррито и батат фри. Заказать еду можно в уличном окошке.

Адрес
Маросейка, 2/15, стр. 1
Метро
«Лубянка», «Китай-город»
Часы работы
пн-вс 16.00–6.00
Средний чек
1000–3000 р.
Los bandidos
Ресторан / Маросейка, 2/15, стр. 1
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«Пешка»

© @sulyasulya/«Пешка»

На «Трубной» открылся шахматный клуб и бистро от команды «Ровесника» и проекта Rep Chess. Помимо турниров и обучения игре, здесь планируют проводить вечеринки и другие городские события. На кухне — авторское меню: от бриоши с черным чесноком и пекорино до утки конфи и голубца с палтусом и креветками.

Адрес
Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
Метро
«Трубная»
Средний чек
2000—3000 р.
Подробности
peshkaclub

Bistro Trompette

© Bistro Trompette

В Bistro Trompette обновили меню завтраков. В числе новых блюд омлет с креветками, луковым соусом и красной икрой, киноа с креветками, биском и авокадо, хашбраун с копченой сметаной, красной икрой и соусом голландез, а также рикоттники с вяленой вишней и взрывной карамелью.

Адрес
Трубная, 26, корп. 1
Метро
«Сухаревская», «Цветной бульвар», «Трубная»
Часы работы
пн-вс 9.00–0.00
Средний чек
3000–6000 р.
Trompette
Ресторан / Трубная, 26, корп. 1
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«Есть хинкали & пить вино»

© LL Group

В сети появилось сезонное «Зеленое меню». В его основе шпинат, зеленая фасоль, кинза, огурцы, виноградные листья, айран и тархун. Также можно заказать пхали из шпината и зеленой фасоли, салат с битыми огурцами, долму, зеленые хинкали со шпинатом, цыпленка чкмерули и хачапури со шпинатом.

Адрес
Малая Бронная, 4 (этаж 1)
Метро
«Тверская», «Пушкинская», «Арбатская»
Часы работы
пн-вс 11.00–0.00
Средний чек
1000–3000 р.
Есть хинкали & Пить вино
Ресторан / Пятницкая, 6/1, стр. 1
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«БУФ а39»

© @varvara__top/«БУФ а39»

Гастросервис «Аут» (Рокетбанк) и театральное кафе «БУФ а39» выпустили лимитированное меню «Клевский спешел» с участием актера Льва Зулькарнаева. В его основе завтрак, где «эмоция» актера помогает выбрать степень приготовления яйца. К блюдам подают газету с рубриками, интервью, кроссвордом и материалами о проектах «а39» — от спектаклей до предыдущих коллабораций.

Адрес
Зубовский б-р, 2, стр. 5
Метро
«Парк культуры»
Часы работы
пн-вс 9.00–0.00
Средний чек
1000–3000 р.
БУФ а39
Ресторан / Зубовский б-р, 2, стр. 5
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«Шотис Пури»

© «Шоттис пури»

Новое грузинское бистро по соседству с французским «Жан-Жаком». Проект занял пространство бывшей хинкальной «Мишлен» и работает как современное прочтение грузинской кухни.

За кухню отвечает Никита Бобешко (экс-Maya, Bjorn, Sugar Bistro). В меню — хинкали, чахохбили с уткой и курицей, лобио, хачапури, домашние соленья и шотис, который выпекают на месте. Отдельный блок посвящен стритфуду: жареный чечил с кизилом, картофель со шкварками и шоти-сэндвичи с разными начинками.

Адрес
Никитский б-р, 12
Метро
«Арбатская», «Александровский сад»
Часы работы
пн-вс 12.00–0.00
Средний чек
2000 ₽

If

© If

В IF обновили меню: добавили новые позиции в разделе закусок, переосмыслили маффины и сделали акцент на сезонности и ферментации. Среди новинок — картофель фри с трюфелем, версия со сметаной на масле из белых грибов и шиитаке, а также чили-кон-туна с рагу из тунца на основе даси, печеного перца и специй. В летнем меню появились хумус в азиатской интерпретации с кимчи, кокосовым молоком и нори, а также смеш-тако с авокадо и соусами.

Адрес
Большой Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 1
Метро
«Курская», «Китай-город», «Чкаловская»
Часы работы
вс-чт 14.00–0.00; пт-сб 14.00–2.00
Средний чек
1000–3000 р.
If
Ресторан / Б.Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 1
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И еще кое-что

«Земля Маршрутов. Владимир Горлинский»

8, 10 июля, в «Тон-центре», 12+

© Владимир Горлинский

Музыкальный перформанс композитора Владимира Горлинского. В основе — живое исполнение с участием шестнадцати музыкантов и трех вокалисток. Они используют не только привычные инструменты, но и авторскую перкуссию — деревянные и металлические конструкции, барабаны разных традиций.

По замыслу автора, это не концерт в классическом смысле, а звуковое произведение, где голоса и инструменты складываются в многослойное полифоническое звучание.

Адрес
Тон-центр, Комсомольская пл., 3/30, стр. 1
Метро
«Комсомольская»
Начало
20.00
Стоимость билетов
от 2000 р.
Билеты
ton-center.zapomni.ru
Земля Маршрутов. Владимир Горлинский
Концерт / июль
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Благотворительный мастер-класс по созданию адресника

8 июля, в «Доме Липы»

© LipaCamp

«Дом Липы» и «Четыре Лапы» проводят благотворительную серию мастер-классов в поддержку проекта «Добролап». На занятии можно собрать адресник для питомца из бусин, веревок и декоративных деталей, поэкспериментировать с цветами и фактурами. Часть средств от участия направят в поддержку проекта помощи животным. На мастер-классы можно приходить вместе с питомцами.

Адрес
просп. Мира, 52, стр. 3 (этаж 2)
Метро
«Проспект Мира», «Рижская»
Начало
19.00
Стоимость билетов
3900 р.
Подробности и билеты
lipa-camp.ru

Экскурсия в Сандуновские бани с прогулкой

14, 26 июля, Сандуновские бани, 6+

© Сандуновские бани

Экскурсия в Сандуновские бани начнется с прогулки по историческому центру Москвы. Гид расскажет о старинных улицах, доходных домах XIX века и торговых зданиях, определявших облик дореволюционного города.

Маршрут продолжится на Неглинной улице, где участники узнают историю появления Сандуновских бань. В программе также рассказ о его архитектуре, владельцах и культурной роли в разные эпохи, а также о том, как бани стали частью московской повседневности и поп-культуры.

Адрес
Неглинная, 14, стр. 5
Метро
«Кузнецкий мост»
Продолжительность
1,5 часа
Стоимость билетов
2200 р.
Билеты
afisha.timepad.ru

«Книжный клуб»

18 июля, «Чехов и компания», 18+

© Варвара Топленникова/«Чехов и компания»

Книжная встреча, посвященная роману Достоевского «Идиот». Она пройдет в формате обсуждения с лектором Тимофеем Свинцовым. Участники встретятся, чтобы поговорить о тексте Достоевского: его героях, конфликтах и религиозно-философских темах, которые делают роман одним из ключевых в русской литературе.

Адрес
Гончарная, 26, корп. 1
Метро
«Таганская», «Марксистскаяя»
Продолжительность
2 часа
Стоимость билетов
1000 р.
Билеты
afisha.timepad.ru

«Запах утраченного времени: история русской парфюмерии»

18 июля, в «Доме Липы»

© LipaCamp

Лекция о русской парфюмерии. Участники обсудят историю отечественных ароматов и попытаются разобраться, почему целые пласты этой индустрии сегодня почти забыты. В программе также чай, свежеиспеченный пирог и дегустация винтажных ароматов, которые уже не выпускаются.

Адрес
Садовая-Спасская, 21/1
Метро
«Красные ворота»
Начало
12.00
Продолжительность
1,5 часа
Стоимость билетов
2500 р.
Подробности
lipa-camp.ru

«ВАУ: Джинсовая сумка»

25 июля, в «Доме Липы»

© LipaCamp

Мастер-класс по апсайклингу, где участники сделают джинсовую сумку из старых вещей. Гости соберут изделие из предоставленных материалов или из собственных джинсов, которые можно принести с собой. Опыт работы с нитками и иголками не требуется.

Адрес
просп. Мира, 52, стр. 3 (этаж 2)
Метро
«Проспект Мира», «Рижская»
Начало
11.00
Продолжительность
3–4 часа
Стоимость билетов
lipa-camp.ru
Билеты
lipa-camp.ru
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