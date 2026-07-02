Куда сходить в июле-2026: фестиваль Motherland, бистро с шахматами и еще 22 идеи

В IF обновили меню: добавили новые позиции в разделе закусок, переосмыслили маффины и сделали акцент на сезонности и ферментации. Среди новинок — картофель фри с трюфелем, версия со сметаной на масле из белых грибов и шиитаке, а также чили-кон-туна с рагу из тунца на основе даси, печеного перца и специй. В летнем меню появились хумус в азиатской интерпретации с кимчи, кокосовым молоком и нори, а также смеш-тако с авокадо и соусами.