Куда сходить в июле-2026: фестиваль Motherland, бистро с шахматами и еще 22 идеи

Вечеринки и фестивали
«Лабиринт»
4 июля, в Dex, 18+
Большая вечеринка, которую курирует Влас Лескин, собравший лайнап из резидентов и близких друзей Arma17. Специальным гостем вечера станет итальянец Saverio Celestri. Диджей и продюсер создает музыку на пересечении эйбиэма, индастриала и транса.
Afterparty Boat Trip
4 июля, в Zorka, 18+
В ночном круизе White Sunset Boat Trip и Zorka выступит берлинский дуэт M.A.N.D.Y. — сооснователи лейбла Get Physical и авторы трека «Body Language», ставшего одним из символов хаус-сцены 2000-х. Компанию музыкантам составят резидент All Day I Dream Gorje Hewek, израильский проект Audio Junkies, выпускавшийся на Bedrock и Sincopat, а также нью-йоркский продюсер Inamo — основатель лейбла TrueColors.
Twins
10 июля, в Yauza Place, 18+
Вечеринка в честь дня рождения Андрея Капитана и Лёки Иорданяна. На двух сценах ждем вечернюю «инди»-программу с живой музыкой и сетами от друзей Капитана (в прошлом Escapist и Stolovaya) и ночную электронную программу от Иорданяна и его артистов — «Лауд», Петар Мартич, Boris Redwall, Passmurny, The Pak. Помимо музыки, обещают мерч и шашлыки.
Motherland
11–12 июля, в «ГПЗ-1», 18+
В рамках крупнейшего в городе фестиваля независимой музыки в этом году выступят NTRTL, Хаски, Пазнякс, Хмыров, Terelya, «Диктофон», Passmurny, «Перемотка», Settlers, «внимание брусника!», «Размаха», «Испанский стыд», «Хадн Дадн», Олег Легкий, «Психея», «Солова и Евтела», «Убийцы». Мероприятие продлится два дня.
Outline
21–27 июля, в Дубне
На фестивале электронной музыки на берегу подмосковной Дубны вновь соберется международный и российский лайнап. Среди участников — A Guy Called Gerald, DJ Pierre, Daniel Bell, Jus-Ed, Cezar, Tania Vulcano, Soft Blade, Abelle, Errortica и Locked Club. На главной сцене выступят Жанна Агузарова, Хаски, Icegergert, Mirèle, «Дышать», Grad! ent и Алексей Ховалыг.
Спектакли
Летние балетные сезоны
С 1 июня по 28 августа в РАМТ
В РАМТ стартовали традиционные Летние балетные сезоны, которые продлятся до конца августа. В программе классические постановки в исполнении шести театров и две премьеры — в общей сложности семьдесят пять спектаклей в сопровождении оркестра. По выходным, помимо вечерних показов, в афише есть дневные балеты для всей семьи, включая «Щелкунчика», «Золушку» и «Чиполлино».
«Старший сын», реж. Анатолий Шульев
8 июля, в Театре им. Маяковского, 12+
История о студенте Бусыгине и его приятеле Сильве. Провожая новых подружек, парни опаздывают на последнюю электричку и пытаются найти ночлег. Под выдуманным предлогом молодые люди попадают в дом семьи Сарафановых, и за пару дней между ними возникают такие теплые чувства, что их не может разрушить даже вскрывшийся обман. Одну из главных ролей в постановке исполняет звезда советского кино Игорь Костолевский.
«Великий комбинатор», реж. Владимир Панков
10–11 июля, в «Ленкоме Марка Захарова», 16+
В «Ленкоме Марка Захарова» идет «Великий комбинатор» — спектакль Владимира Панкова по мотивам романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок». История Остапа Бендера здесь превращается в саунддраму, где музыка становится важной частью действия (в партитуре соединяются джаз 1920-х, шансон и авторские композиции). Главная роль у Антона Шагина.
«Затоваренная бочкотара», реж. Мария Карлсон
12–13 июля, в пространстве «Внутри», 14+
Постановка на основе произведения Василия Аксенова. Сюжет рассказывает о незнакомых людях, собравшихся в сельпо перед поездкой до станции Коряжск. У каждого из этих людей своя цель поездки: отпуск, работа или передача жалобы — и всем нужно об этом рассказать.
«Мать», реж. Анастасия Паутова
17–18 июля, в пространстве «Внутри», 18+
Спектакль по пьесе из цикла Марка Равехилла. В ней раскрывается внутренний мир миссис Моррисон, пережившей большую утрату и ощущающую, что вся ее жизнь пошла под откос. Режиссером постановки стала Анастасия Паутова, в главных ролях — Артем Злобин и Лиза Калинина.
«Почему я?», реж. Андрей Фомин
17, 25 июля, во Дворце на Яузе, 18+
Спектакль Ирины Горбачевой о женской судьбе, основанный на воспоминаниях. «Женщина может быть многоликой и непредсказуемой. Но когда же она настоящая? Постановка расскажет о любви, драматических и комических ситуациях, которые являются неотъемлемой частью жизни каждого человека», — так описывает спектакль актриса.
Еда
Los bandidos
Новое дворовое заведение, специализирующееся на закусках. «Аутентичный мексиканский стритфуд с уличным вайбом и эстетикой чикано-культуры», — так свое детище описывают создатели. В меню классические тако, буррито и батат фри. Заказать еду можно в уличном окошке.
«Пешка»
На «Трубной» открылся шахматный клуб и бистро от команды «Ровесника» и проекта Rep Chess. Помимо турниров и обучения игре, здесь планируют проводить вечеринки и другие городские события. На кухне — авторское меню: от бриоши с черным чесноком и пекорино до утки конфи и голубца с палтусом и креветками.
Bistro Trompette
В Bistro Trompette обновили меню завтраков. В числе новых блюд омлет с креветками, луковым соусом и красной икрой, киноа с креветками, биском и авокадо, хашбраун с копченой сметаной, красной икрой и соусом голландез, а также рикоттники с вяленой вишней и взрывной карамелью.
«Есть хинкали & пить вино»
В сети появилось сезонное «Зеленое меню». В его основе шпинат, зеленая фасоль, кинза, огурцы, виноградные листья, айран и тархун. Также можно заказать пхали из шпината и зеленой фасоли, салат с битыми огурцами, долму, зеленые хинкали со шпинатом, цыпленка чкмерули и хачапури со шпинатом.
«БУФ а39»
Гастросервис «Аут» (Рокетбанк) и театральное кафе «БУФ а39» выпустили лимитированное меню «Клевский спешел» с участием актера Льва Зулькарнаева. В его основе завтрак, где «эмоция» актера помогает выбрать степень приготовления яйца. К блюдам подают газету с рубриками, интервью, кроссвордом и материалами о проектах «а39» — от спектаклей до предыдущих коллабораций.
«Шотис Пури»
Новое грузинское бистро по соседству с французским «Жан-Жаком». Проект занял пространство бывшей хинкальной «Мишлен» и работает как современное прочтение грузинской кухни.
За кухню отвечает Никита Бобешко (экс-Maya, Bjorn, Sugar Bistro). В меню — хинкали, чахохбили с уткой и курицей, лобио, хачапури, домашние соленья и шотис, который выпекают на месте. Отдельный блок посвящен стритфуду: жареный чечил с кизилом, картофель со шкварками и шоти-сэндвичи с разными начинками.
If
В IF обновили меню: добавили новые позиции в разделе закусок, переосмыслили маффины и сделали акцент на сезонности и ферментации. Среди новинок — картофель фри с трюфелем, версия со сметаной на масле из белых грибов и шиитаке, а также чили-кон-туна с рагу из тунца на основе даси, печеного перца и специй. В летнем меню появились хумус в азиатской интерпретации с кимчи, кокосовым молоком и нори, а также смеш-тако с авокадо и соусами.
И еще кое-что
«Земля Маршрутов. Владимир Горлинский»
8, 10 июля, в «Тон-центре», 12+
Музыкальный перформанс композитора Владимира Горлинского. В основе — живое исполнение с участием шестнадцати музыкантов и трех вокалисток. Они используют не только привычные инструменты, но и авторскую перкуссию — деревянные и металлические конструкции, барабаны разных традиций.
По замыслу автора, это не концерт в классическом смысле, а звуковое произведение, где голоса и инструменты складываются в многослойное полифоническое звучание.
Благотворительный мастер-класс по созданию адресника
8 июля, в «Доме Липы»
«Дом Липы» и «Четыре Лапы» проводят благотворительную серию мастер-классов в поддержку проекта «Добролап». На занятии можно собрать адресник для питомца из бусин, веревок и декоративных деталей, поэкспериментировать с цветами и фактурами. Часть средств от участия направят в поддержку проекта помощи животным. На мастер-классы можно приходить вместе с питомцами.
Экскурсия в Сандуновские бани с прогулкой
14, 26 июля, Сандуновские бани, 6+
Экскурсия в Сандуновские бани начнется с прогулки по историческому центру Москвы. Гид расскажет о старинных улицах, доходных домах XIX века и торговых зданиях, определявших облик дореволюционного города.
Маршрут продолжится на Неглинной улице, где участники узнают историю появления Сандуновских бань. В программе также рассказ о его архитектуре, владельцах и культурной роли в разные эпохи, а также о том, как бани стали частью московской повседневности и поп-культуры.
«Книжный клуб»
18 июля, «Чехов и компания», 18+
Книжная встреча, посвященная роману Достоевского «Идиот». Она пройдет в формате обсуждения с лектором Тимофеем Свинцовым. Участники встретятся, чтобы поговорить о тексте Достоевского: его героях, конфликтах и религиозно-философских темах, которые делают роман одним из ключевых в русской литературе.
«Запах утраченного времени: история русской парфюмерии»
18 июля, в «Доме Липы»
Лекция о русской парфюмерии. Участники обсудят историю отечественных ароматов и попытаются разобраться, почему целые пласты этой индустрии сегодня почти забыты. В программе также чай, свежеиспеченный пирог и дегустация винтажных ароматов, которые уже не выпускаются.
«ВАУ: Джинсовая сумка»
25 июля, в «Доме Липы»
Мастер-класс по апсайклингу, где участники сделают джинсовую сумку из старых вещей. Гости соберут изделие из предоставленных материалов или из собственных джинсов, которые можно принести с собой. Опыт работы с нитками и иголками не требуется.