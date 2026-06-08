Все хорроры, спародированные в новом «Очень страшном кино»: от «Грешников» до «Улыбки»

В основе сюжетной канвы «Очень страшного кино» (2026) — софт-ребут (или риквел, или легасиквел — суть та же) «Крик» (2022). Неслучайно оба фильма отказались от номера в названии и при этом объединили в кадре новых и старых персонажей (одна из новых героинь называет «Очень страшное кино» «ребутиквелом»). Нужно сказать, что эта попытка высмеять и без того полупародийную слэшер-франшизу — еще более тщетная, чем четверть века назад (оригинальное «Очень страшное кино» покадрово пародировала оригинальный «Крик» и даже украло название у рабочей версии сценария последнего). Есть подозрение, что в воссоединение своих героев братья Уэйанс вкладывают даже меньше иронии, чем Кевин Уильямсон и Radio Silence — в аналогичные ходы из последних «Криков». Так или иначе, ностальгические элементы в обоих случаях помогли заработать фильмам рекордную для франшизы кассу. Жаль, что «Очень страшное кино» присоединилось к тренду на легасиквелы, вместо того, чтобы жестоко высмеять его.