Что такое сквирт?

Если говорить простым языком, то сквирт — это выделение прозрачной или беловатой жидкости из уретры женщины во время секса или мастурбации. Механизм сквирта до сих пор на 100% не изучен. Но предполагают, что наступает он при стимуляции ножек клитораКлитор — это не только «бугорок» на вульве, но и залегающие в толще половых губ волокна. Длина его видимой части в среднем 4–10 мм, а общая — от 8 до 20 см. , плотно окружающих парауретральные железы и уретру. Нервные импульсы устремляются к уретре и мышцам мочевого пузыря, из‑за чего происходит непроизвольное выделение мочи. Это подтверждалось ультразвуковыми исследованиями мочевого пузыря до и после сквирта, а также биохимическими показателями. Раньше одной из версий было, что сквиртом может быть жидкость, выделяемая во время полового акта из парауретральных желез — по происхождению они схожи с мужской простатой. Но ее объем составляет всего около 2–4 мл, а во время сквирта выходит намного больше. Анализ состава жидкости, выделяемой во время сквирта, свидетельствует о ее почечном происхождении: в ней обнаружены мочевина, креатинин и мочевая кислота в концентрациях, очень близких к наблюдаемым в моче.