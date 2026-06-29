Впервые этот материал был опубликован 22 февраля 2023 года.
Что такое сквирт простыми словами
Сквирт — это непроизвольное выделение жидкости из уретры в результате давления на переднюю стенку влагалища. Согласно статье в «Журнале сексуальной медицины», регулярно или время от времени его испытывают 10–40% женщин. Сквирт — это не оргазм, он может как сопровождаться разрядкой, так и происходить отдельно от нее. Он является вариантом нормы, но не всем дает приятные ощущения.
Сквирт — это моча или нет
Чтобы выяснить, что же это за жидкость, ученые ввели в мочевой пузырь женщин синий краситель индигокармин. В результате все испытуемые сквиртили синим цветом, то есть, строго говоря, сквирт — это моча. При этом он обычно не имеет сильного запаха и цвета. Объем жидкости может составлять от нескольких до ста пятидесяти миллилитров.
Важно не путать сквирт с непроизвольным мочеиспусканием, которое случается не только во время секса, но и при занятии спортом, кашле или чихании. С таким состоянием необходимо обратиться к врачу.
Если говорить простым языком, то сквирт — это выделение прозрачной или беловатой жидкости из уретры женщины во время секса или мастурбации. Механизм сквирта до сих пор на 100% не изучен. Но предполагают, что наступает он при стимуляции ножек клитораКлитор — это не только «бугорок» на вульве, но и залегающие в толще половых губ волокна. Длина его видимой части в среднем 4–10 мм, а общая — от 8 до 20 см. , плотно окружающих парауретральные железы и уретру. Нервные импульсы устремляются к уретре и мышцам мочевого пузыря, из‑за чего происходит непроизвольное выделение мочи. Это подтверждалось ультразвуковыми исследованиями мочевого пузыря до и после сквирта, а также биохимическими показателями. Раньше одной из версий было, что сквиртом может быть жидкость, выделяемая во время полового акта из парауретральных желез — по происхождению они схожи с мужской простатой. Но ее объем составляет всего около 2–4 мл, а во время сквирта выходит намного больше. Анализ состава жидкости, выделяемой во время сквирта, свидетельствует о ее почечном происхождении: в ней обнаружены мочевина, креатинин и мочевая кислота в концентрациях, очень близких к наблюдаемым в моче.
Сквирт и оргазм — это одно и то же?
С развитием порноиндустрии сложилось мнение, что сквирт — это самая яркая форма оргазма, но на самом деле это не так. Сквирт может являться самостоятельным событием, не сопровождающимся оргазмом, а может и правда быть моментом наивысшего удовольствия. Оба варианта, так же как присутствие и отсутствие сквирта во время секса, являются нормальными.
Некоторые женщины стесняются этого и боятся неодобрительной реакции. Но, согласно исследованию, только 0,6% партнеров сквиртующих женщин относятся к этому явлению негативно.
Нормально ли, если сквирта нет
Важно понимать, что сквирт — это просто часть интимной жизни, вокруг которой не нужно создавать как ажиотажа, так и особых предубеждений. Не нужно себя ругать за это или, наоборот, добиваться сквирта всеми возможными способами.