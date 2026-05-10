5 новых американских комедий, доступных онлайн: о студентах, сомелье, солдафонах и селебах

Комедийный дуэт Ника Кочера и Брайана МакЭлхани, известный под аббревиатурой BriTA («Брайтеник»), завоевал популярность в конце нулевых на вообще всех знаковых американских сайтах, где публиковались видеоскетчи (CollegeHumor, FunnyOrDie, Cracked и так далее), однако в полнометражном кино они дебютируют только сейчас. Бэкграунд в формате интернет-скетчей хорошо объясняет комедийный стиль этих режиссеров: написанные ими диалоги скорострельные и компактные, при этом не лишенные отсылок к актуальной интернет-культуре ( арка одного из героев сводится к трансформации из бета-куколда в альфача — буквально с использованием этих слов ); ни один из щедро рассыпанных по фильму сетапов для гэгов не остается без заслуженного панчлайна. При этом авторы не позволяют себе пошлостей и стараются шутить в интеллигентном ключе: их абсурдистское стоунер-кино стоит сравнивать не с кинопародиями от ZAZ , а скорее с постмодернистскими остротами Эдгара Райт (пара сцен с рок-выступлением и метаюмором выглядят буквальными цитатами из «Скотта Пилигрима»).