«Дрянные девчонки» и «Хорошие мальчики»: 40 лучших янг-эдалт фильмов о подростках

Отличницы Эми и Молли за время учебы в школе выучили несколько языков, не получили ни одной двойки, не пропустили ни одного урока и не посетили ни одной вечеринки. И вот в последний день школы выясняется, что главные пофигисты и тусовщики, оказывается, преуспели не меньше отличниц! Одна оторова будет учиться в Йеле, двоечник-спортсмен — в Гарварде. Лишь второгодник никуда не поступил — его просто сразу взяли на работу в Google. Молли с досадой понимает, что в погоне за местом в Лиге плюща упустила лучшие годы жизни и уговаривает Эми провести хотя бы один отвязный вечер и потусить как в последний раз. Дебют Оливии Уайлд снят с невероятным азартом, теплотой и чувством юмора. В каждой сцене происходит что-то непредсказуемо смешное, но проникновенности и честности здесь гораздо больше: фильм аккуратно высмеивает обрядовые ритуалы перехода из детства во взрослую жизнь, а заодно освещает подводные камни девичьей подростковой дружбы .