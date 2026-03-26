Мэтт Джонсон снял дикую пародию на «Назад в будущее». Что еще стоит увидеть из его работ

Режиссер Роберт Земекис несколько лет назад заявил, что ремейк «Назад в будущее» будет снят только через его труп. Нынче, воспользовавшись читерскими приемами, Мэтт Джонсон именно этот ремейк и снял (во всех непонятных ситуациях он привык ссылаться на исключения для пародий в законе об авторском праве). Да, это не прилизанный голливудский ребут с дорогими звездами и ностальгическими отсылками, а анархическая комедия, построенная на разговорном юморе и чудесах лоуфай-монтажа (то, как Джонсон использует кадры из своего же веб-сериала 2007 года, должно войти в учебники кино). Но именно поэтому в картине есть подлинный дух веселья, как в золотой классике развлекательного голливудского кино. Если бы Земекис знал, что бывают такие ремейки, он бы наверняка и сам дал добро, присоединившись к именитым фанатам этого фильма вроде Эдгара Райта и Джей Джея Абрамса.