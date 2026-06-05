«Одиссея» Кристофера Нолана получила взрослый рейтинг R

«Одиссея» — фильм Кристофера Нолана по мотивам поэмы Гомера — получил от Американской ассоциации кинокомпаний рейтинг R, сообщает Variety. На картины с такой маркировкой несовершеннолетние до 17 лет допускаются только в сопровождении родителя или опекуна.