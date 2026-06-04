Исследование: удаленная работа ухудшает психическое здоровье

Удаленная работа ухудшает психическое здорвоье людей. К такому выводу пришли исследователи из Гарварда, Университета Виргинии и Федерального резервного банка Нью-Йорка, опубликовавшие работу в журнале Science.
Они проанализировали, как удаленная работа воздействует на производительность людей, их удовлетворенность трудом, а также ментальное благополучие. Оказалось, что удаленные сотрудники чаще сталкиваются с одиночеством.
Особенно негативно работа из дома сказалась на тех людях, которые живут одни. Они проводили целые дни без контакта с людьми, вследствие чего им чаще требовалась психиатрическая помощь и антидепрессанты.
Ученые сравнили состояние сотрудников в постпандемийную пору на удаленных позициях и тех, чья работа привязана к месту. Среди первых были, к примеру, программисты и маркетологи, среди вторых — машиностроители и медсестры.
Исследование показало, что у «удаленщиков» сократилось количество встреч после работы. Вероятность, что они проведут день без социальных контактов, выросла на 7 процентных пунктов. Распространенность психических расстройств увеличилась.
«Результаты остаются практически неизменными при учете влияния искусственного интеллекта на условия труда и при анализе внутрииндивидуальных изменений в уровне психического стресса», — добавили авторы работы.