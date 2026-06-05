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В Москве в выходные ожидается солнечная и теплая погода

Афиша Daily
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Фото: агентство «Москва»

Солнечная и теплая погода будет в Москве в выходные, воздух прогреется до +27 градусов. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В предстоящие выходные в столичном регионе ожидается лучшая в мире летняя погода. В Москве будет „миллион на миллион“ — солнечно, сухо и тепло, по ночам от +10 до +13 градусов, после полудня — от +24 до +27 градусов», — рассказал Тишковец.

Он отметил, что в начале следующей недели будет так же тепло и малооблачно. Ожидаемая температура — от +25 до +28 градусов.

Недавно на Старом Арбате в Москве установили инсталляцию в виде гигантской черешни. Ягода-павильон станет площадкой для городских фестивалей. Там можно будет покупать фермерские продукты и сувениры.

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