В США убили 81-летнего актера Джеймса Хэнди из «Джуманджи» и «Топ Ган: Мэверик»

Предполагаемый убийца сам позвонил в полицию и сказал: «Я сын человеческий. Я только что убил человека греха». Прибывшие на место правоохранители нашли Хэнди во дворе доме без сознания с ножевым ранением груди. Актера доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.