Netflix выпустит документальный фильм о Жан-Мишеле Баскии

«Наследие Жан-Мишеля Баскии неоспоримо. Мы видим его работы повсюду: от исторических музеев до одежды, продающейся на улицах. Однако миф и человек — это не одно и то же, и за десятилетия Баския стало именем, которое не отражает всей личности. Его происхождение превратилось в постоянно растущий миф, и давно пора познакомиться с ним во всей многогранности», — отметили Уилсон и Либерман.