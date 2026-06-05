Парижский Диснейленд не окупил себя за 30 лет работы

Тематический парк Диснейленд в Париже не окупил себя за более чем 30 лет работы. Об этом написал The Guardian со ссылкой на финансовые отчеты компании Disney.
Согласно им, Disney до сих пор не вернула 4,2 млрд долларов из вложенных в парк средств, несмотря на большой успех Диснейленда и парка Disney Adventure World у публики и 16 млн посетителей ежегодно.
При этом парки продолжают расширяться. В конце марта открылась новая зона по мотивам мультфильма «Холодное сердце», в которую Disney вложила порядка 2,5 млрд долларов.
Парижский Диснейленд остается самым успешным международным курортом компании за пределами США. На его долю приходится почти 40% выручки диснеевских тематических парков. В 2025 году выручка Диснейленда в Париже выросла до рекордных 4 млрд долларов, чистая прибыль увеличилась почти втрое и достигла 304,2 млн долларов — это исторический максимум.
Но дефицит все равно сохраняется. Это происходит из‑за огромных первоначальных затрат на парк, условий сделки с правительством Франции, согласно которым Disney владела только 49% европейского бизнеса, высокая долговая нагрузка по кредитам (строительство происходило на 59,8% на кредитные деньги).
Кроме того, первый парк открылся в период экономического спада в 90-х. Второй парк запустили в период спада туризма после террористических актов 11 сентября 2001 года. Сказались на прибыли также теракты в Париже в 2015 году, пандемия COVID-19 и рост цен на газ и авиабилеты в последние годы.