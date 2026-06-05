ИИ-боты обогнали людей по объему веб-трафика

Принс отметил, что это метрика запросов, а не внимания. По времени на сайтах и в приложениях люди по-прежнему обгоняют ботов с большим отрывом. Гендиректор Cloudflare приводил такой пример: человек, чтобы выбрать камеру, может открыть пять сайтов, а ИИ-агент, выполняющий эту задачу, — 5 тыс.