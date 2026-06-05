Ученые испекли хлеб из дрожжей, найденных в 5000-летней мумии
Генри Кавилл и Кевин Харт снимутся в шпионской комедии. Ее выпустит Netflix
В Москве заработает первый центр ментального здоровья для подростков
Парижский Диснейленд не окупил себя за 30 лет работы
Половина россиян считает, что об экологии должны совместно заботиться государство, бизнес и общество
Умер актер Энтони Хед из сериала «Баффи — истребительница вампиров»
Netflix выпустит документальный фильм о Жан-Мишеле Баскии
Фиби Бриджерс анонсировала тур, в котором зрителям запретят пользоваться телефонами
Россия и Танзания запускают прямое авиасообщение
Бывшая сеть Pandora закрыла почти все магазины в России
Компания Apple удалила мессенджер «Макс» из App Store из-за санкций
Wired: Meta* тайно добавила код для распознавания лиц в приложение для умных очков
Стартовали съемки «Острова Мэн» с Ченнингом Татумом и Ив Хьюсон
«Одиссея» Кристофера Нолана получила взрослый рейтинг R
Anthropic предложила замедлить развитие ИИ. Критики считают, что это поможет ей сохранить лидерство
Фильм «Джейсон Стэтем украл мой байк» выйдет 6 августа 2027 года
Пиотровский назвал образцовыми меры безопасности в Эрмитаже
LEGO выпустила свой самый большой набор — храм Саграда-Фамилия
В США убили 81-летнего актера Джеймса Хэнди из «Джуманджи» и «Топ Ган: Мэверик»
Купленная под аренду «однушка» в Москве окупается почти 25 лет
Косметический бренд из России Mixit начнет выпускать одежду
Ладо Кватания снял клип для Muse
Режиссер «Закулисья реальности» мечтает снять экранизацию игры Portal
В «Музеоне» 6 июня пройдет фестиваль прыжковых видов спорта
Первая российская вакцина от аллергии на пыльцу березы появится в сентябре 2026 года
Лысеющий Вуди в новом отрывке «Истории игрушек-5»
В Москве в выходные ожидается солнечная и теплая погода
«Закулисье реальности» стало самым кассовым фильмом A24 в США

ИИ-боты обогнали людей по объему веб-трафика

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Mohamed Nohassi/Unsplash

ИИ-боты и другие автоматизированные системы впервые начали генерировать больше веб-трафика, чем люди. Об этом сообщил гендиректор Cloudflare Мэтью Принс в X.

По данным Cloudflare Radar, сейчас на ботов приходится 57,5% HTTP-запросов к HTML-контенту, тогда как на людей — 42,5%. Принс ожидал, что такой перелом произойдет только к концу 2027 года, но, по его словам, развитие ИИ-агентов ускорило этот процесс.

Принс отметил, что это метрика запросов, а не внимания. По времени на сайтах и в приложениях люди по-прежнему обгоняют ботов с большим отрывом. Гендиректор Cloudflare приводил такой пример: человек, чтобы выбрать камеру, может открыть пять сайтов, а ИИ-агент, выполняющий эту задачу, — 5 тыс.

Forbes считает, что увеличение бот-трафика может радикально изменить инфраструктуру интернета, который проектировался вокруг человеческого внимания. Сильнее всего рискуют издатели и рекламодатели, которым важны время сессии и рекламные показы. Даже если ИИ-агент заходит на тысячи сайтов от имени пользователя, это не засчитывается как просмотры страниц и не конвертируется в реальные действия вроде покупки товара, скачивания приложения или оформления подписки.

По мнению Forbes, бенефициарами изменений станут компании, которые разработают регулирующие механизмы для ботов в интернете: научатся их идентифицировать, проверять их намерения и ограничивать частоту запросов. 
 

Расскажите друзьям