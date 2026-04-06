НАСA поделилось новыми снимками Земли и Луны с борта корабля «Орион»

НAСA опубликовало новые фотографии Земли и Луны, сделанные экипажем миссии «Артемида-2». Космический корабль «Орион» уже приближается к Луне.
2 апреля в США впервые с 1972 года успешно запустили к Луне космический корабль с четырьмя астронавтами на борту. Ракета-носитель стартовала в космос с мыса Канаверал во Флориде. В ходе миссии корабль «Орион» совершит один виток вокруг Луны, но без посадки на поверхность. Путешествие должно занять около 10 дней.
Наблюдения позволят узнать, как формировались Луна, ее кратеры, потоки лавы, трещины и хребты. В состав экипажа входят астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен.
Перед стартом миссии астронавты «Артемиды-2» во время карантина посмотрели фильм «Проект „Конец света“» — картину о молекулярном биологе, который отправляется в космос, чтобы спасти человечество. Недавно НАСА представило первый снимок Земли, сделанный с борта корабля «Орион». Это первое изображение планеты целиком из космоса cо времен завершения программы «Аполлон» в 1972 году. До этого показывали склейки из разных фотографий с низкой орбиты или МКС.