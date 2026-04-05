Астронавты «Артемиды-2» перед взлетом посмотрели «Проект „Конец света“» с Райаном Гослингом

Астронавты «Артемиды-2» во время карантина перед стартом миссии посмотрели фильм «Проект „Конец света“» — картину о молекулярном биологе, который отправляется в космос, чтобы спасти человечество.
Во время интервью они поделились впечатлениями о картине: «Нам прислали ссылку, чтобы мы могли посмотреть фильм дома с семьями — подготовиться к собственному космическому приключению. Это искусство, подражающее науке, и наоборот. … Это невероятно вдохновляющий пример. Человек, который отправляется в космос и делает то, что нужно, чтобы спасти человечество. Мы все сочли фильм воодушевляющим и вдохновляющим».
«Артемида-2» — первый с 1972 года успешный запуск США космического корабля к Луне с четырьмя астронавтами на борту.
Ракета-носитель стартовала с мыса Канаверал во Флориде 1 апреля. В ходе миссии корабль «Орион» совершит один виток вокруг Луны, но без посадки на поверхность. Путешествие продлится около 10 дней — астронавты должны вернуться на Землю 11 апреля.
В состав экипажа входят астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен.