Астронавтов NASA разбудили хитом Чаппелл Роан, но не дали дослушать припев
Доставщик пиццы купил клиенту колу за свой счет и получил 40 тыс. долларов
Supreme выпустил банкомат за 9000 долларов
Pepsi отказалась от спонсорства фестиваля Wireless из‑за Канье Уэста
Сет Роген рассказал о трудностях при создании второго сезона «Киностудии» без Кэтрин О’Хары
Звезда «Малькольм в центре внимания» отказался от участия в перезапуске ради учебы в Гарварде
Поклонники Elden Ring заметили декорации, которые построили к съемкам фильма
Дональд Гловер подтвердил, что работа над фильмом-сиквелом «Сообщества» уже ведется
Джереми Стронг «умолял» Брайана Кокса перестать обсуждать его актерский метод
Шайло Джоли снялась в клипе корейской певицы Dayoung
Ведется работа над 4-й и 5-й частями «Аватара»
Регионами с самым быстрым ростом зарплаты стали Москва, Алтай и Бурятия
На неделе 6–12 апреля в Москве похолодает
«Метод исключения» Пак Чхан Ука выйдет в «цифре» 24 апреля
Зендая посетила показ фильма «Вот это драма!» в Лондоне в футболке с Эдвардом Калленом
В России разработали ГОСТ для приготовления колобка
Vans выпустит кеды-таби
На российский рынок фастфуда может выйти южнокорейская сеть BBQ Chicken
Канье Уэст провел первое большое шоу в США за пять лет
В российских магазинах появились шапки от кулича
Роберт Паттинсон раскрыл, какую часть «Сумерек» любит больше всего
Мурашко рассказал о состоянии пациента, получившего вакцину от рака
Опрос: каждый шестой россиянин берет питомца с собой в путешествие
В Москву придет холодная и дождливая погода
В «Аптекарском огороде» расцвела сон-трава
Российские ученые открыли в Антарктиде оазис, покрытый горами и долинами
«Ашан» открыл свою первую раменную в Москве
Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй в новом тизере «Дьявол носит Prada-2»

Астронавты «Артемиды-2» перед взлетом посмотрели «Проект „Конец света“» с Райаном Гослингом

Фото: Joe Raedle/Getty Images

Астронавты «Артемиды-2» во время карантина перед стартом миссии посмотрели фильм «Проект „Конец света“» — картину о молекулярном биологе, который отправляется в космос, чтобы спасти человечество.

Во время интервью они поделились впечатлениями о картине: «Нам прислали ссылку, чтобы мы могли посмотреть фильм дома с семьями — подготовиться к собственному космическому приключению. Это искусство, подражающее науке, и наоборот. … Это невероятно вдохновляющий пример. Человек, который отправляется в космос и делает то, что нужно, чтобы спасти человечество. Мы все сочли фильм воодушевляющим и вдохновляющим».

«Артемида-2» — первый с 1972 года успешный запуск США космического корабля к Луне с четырьмя астронавтами на борту.

Ракета-носитель стартовала с мыса Канаверал во Флориде 1 апреля. В ходе миссии корабль «Орион» совершит один виток вокруг Луны, но без посадки на поверхность. Путешествие продлится около 10 дней — астронавты должны вернуться на Землю 11 апреля.

В состав экипажа входят астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен.

