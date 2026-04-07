Миссия «Артемида-2» сфотографировала затмение Солнца с лунной орбиты

НАСА опубликовало снимки, сделанные в ходе миссии «Артемида-2». На одном из них запечатлено полное солнечное затмение: Луна закрыла Солнце.
Второе фото стало первым в истории снимком, сделанным с обратной стороны Луны. На кадре видно, как Земля опускается за лунный горизонт. «Человечество с другой стороны», — подписали снимок в НАСА.
«Артемида-2» — первый с 1972 года успешный запуск США космического корабля к Луне с четырьмя астронавтами на борту.
Ракета-носитель стартовала с мыса Канаверал во Флориде 1 апреля. В ходе миссии корабль «Орион» совершит один виток вокруг Луны, но без посадки на поверхность. Путешествие продлится около 10 дней — астронавты должны вернуться на Землю 11 апреля.
Наблюдения позволят узнать, как формировались Луна, ее кратеры, потоки лавы, трещины и хребты. В состав экипажа входят астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен.
Ранее НАСА опубликовало снимки Земли и Луны, сделанные изнутри корабля. На некоторых астронавты смотрят на Землю в иллюминатор.