Миссия «Артемида-2» сфотографировала затмение Солнца с лунной орбиты

Эмералд Феннелл может снять ремейк «Основного инстинкта»
«Мегафон» пообещал увеличить скорость мобильного интернета в кампусах МГУ
Запуск российских лунных миссий перенесли
«Дюна-3» станет самой короткой частью трилогии Вильнева: ее хронометраж всего 2 часа 20 минут
Московские больницы начали использовать роботов-доставщиков для перевозки лекарств и образцов крови
Второй сезон «Темной материи» обзавелся датой премьеры и первыми кадрами
Третий сезон «Ван-Писа» выйдет в 2027 году
Появился первый трейлер фильма «Приглашение» с Оливией Уайлд и Пенелопой Крус
Синоптик рассказала, когда москвичам ждать первую грозу
Канье Уэсту запретили въезд в Великобританию
Татьяна Маслани в первом тизере сериала «Максимальное удовольствие гарантировано»
Новые приключения в первом трейлере девятого сезона «Рика и Морти»
Россияне перечислили песни, под которые полетели бы в космос
Актера Ибрагима Челикколя и еще 8 турецких звезд задержали по делу о наркотиках
В инстаграме* скоро появится возможность прикреплять ссылки к Reels
Михаил и София остаются самыми популярными именами для новорожденных в Московской области
Okko начал съемки лирической комедии с Евгением Цыгановым и Юлией Александровой
Lil Nas X сможет избежать тюрьмы благодаря программе психиатрической помощи
Станцию «Трубная» в Москве украсили к Пасхе
Первый сингл «Drop Dead» с нового альбома Оливии Родриго выйдет 17 апреля
Покрас Лампас и SPB Blind Orchestra устроят перформанс на Новой сцене Александринки
Леди Гага отменила концерт в Канаде из‑за респираторной инфекции
Четыре фильма «Голодных игр» бесплатно показывают на YouTube — марафон продлится 7 дней
Шуховскую башню демонтируют и соберут из новых материалов. Вверху сделают смотровые площадки
Fox продлил сериал «Память убийцы» на второй сезон
Турпоток из России во Вьетнам вырос почти в три раза в первом квартале 2026 года
Энди Серкис вернется к роли Альфреда в фильме «Бэтмен-2»
Москвичей предупредили о снегопадах

Миссия «Артемида-2» сфотографировала затмение Солнца с лунной орбиты

Фото: NASA

НАСА опубликовало снимки, сделанные в ходе миссии «Артемида-2». На одном из них запечатлено полное солнечное затмение: Луна закрыла Солнце.

Второе фото стало первым в истории снимком, сделанным с обратной стороны Луны. На кадре видно, как Земля опускается за лунный горизонт. «Человечество с другой стороны», — подписали снимок в НАСА.

© NASA

«Артемида-2» — первый с 1972 года успешный запуск США космического корабля к Луне с четырьмя астронавтами на борту.

Ракета-носитель стартовала с мыса Канаверал во Флориде 1 апреля. В ходе миссии корабль «Орион» совершит один виток вокруг Луны, но без посадки на поверхность. Путешествие продлится около 10 дней — астронавты должны вернуться на Землю 11 апреля.

Наблюдения позволят узнать, как формировались Луна, ее кратеры, потоки лавы, трещины и хребты. В состав экипажа входят астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен.

Ранее НАСА опубликовало снимки Земли и Луны, сделанные изнутри корабля. На некоторых астронавты смотрят на Землю в иллюминатор.

