Экипаж «Артемиды-2» побил рекорд по дальности полета человека от Земли

Фото: @NASAArtemis

Экипаж миссии «Артемида-2» отдалился от Земли на 406,7 тыс. километров, это самое больше расстояние, на которое люди когда-либо удалялись от планеты. Об этом сообщило НАСА. 

Астронавты побили рекорд в 400,1 тыс. километров, установленный «Аполлоном-13» в 1970 году. «На обратной стороне Луны, на расстоянии 252 756 миль, Рид, Виктор, Кристина и Джереми оказались дальше от Земли, чем когда-либо находились люди за всю историю, и теперь начинают путь домой», ― написал в Х директор НАСА Джаред Айзекман. 

К моменту написания заметки экипаж «Артемиды-2» завершил период наблюдения за Луной и начал обратный путь домой. Во время облета Луны астронавты 40 минут были без связи с остальным миром. 

Предполагается, что экипаж «Артемиды-2» должен приводниться у побережья Сан-Диего в пятницу, 10 апреля, примерно в 20.07 по восточному времени США (это 03.07 утра 11 апреля по Москве). 

2 апреля в США впервые с 1972 года успешно запустили к Луне космический корабль с четырьмя астронавтами на борту. Ракета-носитель стартовала в космос с мыса Канаверал во Флориде. 

В ходе миссии участники полета должны проверить системы жизнеобеспечения корабля «Орион» и провести наблюдения Луны. В состав экипажа входят астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен.

В ходе миссии «Артемида-4», намеченной на 2028 год, планируется первая с 1972 года высадка человека на Луну. 

