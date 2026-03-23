Корейский мессенджер KakaoTalk вошел в топ-10 российского App Store

Корейский мессенджер KakaoTalk занял седьмое место в топе бесплатных приложений российского App Store. В категории «Социальные сети» сервис оказался на второй строчке.
«Россияне массово устанавливают корейский мессенджер KakaoTalk на фоне ограничений Telegram — он работает без обхода блокировок, а для регистрации нужен лишь российский номер телефона. Чтобы оставаться на связи, многие ставят KakaoTalk на телефоны бабушек и дедушек», — рассказали в телеграм-канале «В IT и выйти».
Приложение разработала южнокорейская фирма Kakao Corp. Оно вышло в 2010 году. Ежемесячно им пользуются 53,5 млн человек по всему миру.
В декабре 2024 года Роскомнадзор внес популярный мессенджер в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Внесенные в реестр сервисы обязаны по требованию ФСБ передавать данные пользователей, включая сообщения, звонки и файлы.