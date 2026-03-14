Румынскую песню для «Евровидения» обвинили в романтизации удушения во время секса

Умер бывший гитарист Motörhead Фил Кэмпбелл
Морриси объяснил отмену концерта тем, что не выспался. В этом году он не явился на треть своих шоу
Умер философ и социолог Юрген Хабермас
Франция вернула Кот-д’Ивуару «говорящий барабан», украденный более 100 лет назад
Айтишник написал в резюме рецепт пельменей и получил оффер
Джеймс Блейк анонсировал концерты в Великобритании и Европе
В Неаполе незрячие впервые прикоснутся к скульптуре «Христос под плащаницей»
В Норвегии лучшему игроку матча подарили 100 огурцов
Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег
В Швеции прошел самый глубокий подземный марафон
Адам Сэндлер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров Голливуда по версии Forbes
Мошенники начали использовать ИИ для вымогательства у владельцев потерявшихся животных
«Война миров» с Айс Кьюбом стала триумфатором антипремии «Золотая малина»
Розамунд Пайк рассказала, как фильм «Doom» едва не разрушил ее карьеру
Гитару Дэвида Гилмора из Pink Floyd продали на аукционе за 14,6 миллиона долларов
Журналисты Reuters заявили, что узнали настоящее имя Бэнкси
Hulu показал трейлер комедии «Pizza Movie» с Гейтеном Матараццо
Спин-офф «Йеллоустоуна» «Маршалы» продлили на второй сезон спустя 12 дней после премьеры
Умерла актриса Джейн Лапотер из сериалов «Корона» и «Аббатство Даунтон»
Кинотеатр в США выпустит ведерко для попкорна в виде сумочки из «Дьявол носит Prada-2»
SMM-редактор «Афиши Daily» и вокалист группы «Гафт» обсудят творчество и кризис среднего возраста
«У меня очень плохое предчувствие»: вышел трейлер нового хоррор-сериала братьев Даффер
Звезда драмы «Голос Хинд Раджаб» не сможет посетить «Оскар» из‑за запрета на въезд палестинцев в США
Работодателя могут оштрафовать за подглядывание в компьютеры сотрудников
Китаец подготовил тещу к первому полету. Он разместил на чемодане QR-код и просьбу о помощи
Брэдли Купер намерен срежиссировать приквел «Одиннадцати друзей Оушена»
Найдены два утерянных эпизода «Доктора Кто» 1960-х годов
Автор песен к «Эйфории» Labrinth заявил об уходе из индустрии и послал к черту шоу HBO

Румынскую песню для «Евровидения» обвинили в романтизации удушения во время секса

Фото: Eurovision

Песня для «Евровидения» румынской участницы Александры Кэпэцэнеску под названием «Choke Me» («Задуши меня») вызвала резкую критику со стороны правозащитников и медиков. Об этом сообщает The Guardian.

По их мнению, трек, где фраза «задуши меня» повторяется 30 раз, романтизирует эротическое удушение — практику, которая может привести к инвалидности и смерти.

Клэр МакГлинн, профессор права Даремского университета, назвала выбор песни «безрассудной нормализацией опасной практики» и «игрой с жизнями молодых женщин», указав на медицинские данные о повреждениях мозга при частом удушении.

Фанаты песенного конкурса призывают дисквалифицировать песню или изменить текст, а в соцсетях набирает силу кампания против трека. Создатели песни защищают ее, утверждая, что речь идет о метафоре сильных эмоций и внутренней борьбы.

Однако критики отмечают, что подобная тематика становится трендом благодаря порнокультуре и несет реальные риски. Исследования показали, что у женщин, которых неоднократно «душили» во время секса, происходят изменения в головном мозге, в том числе появляются маркеры повреждения мозга и нарушения в работе полушарий мозга, связанные с депрессией и тревожностью.

