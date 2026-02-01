Россиян начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения

Документалка «Мелания» провалилась у критиков, но получила подозрительно высокие оценки от зрителей
В Москве запустили школу бариста для пожилых горожан
Появилась соцсеть для ИИ-агентов. Боты начали обсуждать там людей и придумали свою религию
Названы лучшие города для запуска стартапов
Джеймс Ван снимет следующую часть «Пилы»
Метеостанция в Красноярском крае стала самым холодным местом на Земле
ЗАГС Москвы назвал самые популярные имена новорожденных, родившихся в январе 2026 года
Дополнительные визовые центры Японии откроются в Москве и Петербурге 12 февраля
Продюсеры ищут идею для второго сезона хоррор-хита HBO «Добро пожаловать в Дерри»
Хейли Уильямс из Paramore представила новую группу Power Snatch
Сериал HBO «Гарри Поттер» выйдет в начале 2027 года
Комедийный сериал HBO «Это Флорида, чувак» продлили на третий сезон
Аластер Дункан, Дэнни Вудберн и Джефф Гулка пополнили каст экранизации God of War
Главные награды «Сандэнса-2026» получила драма «Жозефина» с Ченнингом Татумом и Джеммой Чан
Глава Disney Боб Айгер может покинуть пост до конца 2026 года
Грецию назвали страной с самой вкусной кухней в мире
Орландо Блум снимется с Итаном Хоуком в триллере «Последний из племени»
Маколей Калкин прокомментировал смерть Кэтрин О’Хары
Рекордные 505,3 тысячи россиян посетили китайский остров Хайнань в 2025 году
Spotify добавил групповые чаты для пользователей
Продюсер «Хамнета» экранизирует еще один роман Мэгги О’Фаррелл — об ирландцах XIX века
Ученые выяснили, что будущие учителя толерантно относятся к списыванию и плагиату
В «ГЭС-2» закрываются гастрономические точки под управлением ресторанного холдинга GT
Драко Малфой стал символом китайского Нового года
Ана де Армас сыграет фитнес-инфлюэнсера в психологическом триллере «Пот»
Ник Фрост «визуализировал» роль Хагрида, написав его имя 7000 раз
Более 11 тысяч штрафов за езду без водительских прав заплатили россияне на Пхукете
Брайан Мэй назвал США слишком опасным местом, чтобы группа Queen там выступала

Россиян начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения

Фото: Ignat Kushanrev/Unsplash

Правительство России утвердило примерный перечень бесплатных обследований для выявления рисков раннего старения, пишет РИА Новости.

Согласно документу, в него входят клинический анализ крови с определением СОЭ (скорость оседания эритроцитов), общий анализ мочи, биохимическое исследование крови для определения уровня ферритина, С-реактивного белка, интерлейкина-6, цинка и магния, а также фактора некроза опухоли в случае отклонения в сторону увеличения показателей биологического возраста от календарного на пять лет и более. Еще в список попали исследование крови для определения уровня инсулина, глюкозы, гликозилированного гемоглобина (НВА1c), тестостерона (у мужчин) и эстрадиола (у женщин). 

Помимо этого, у пациентов будут учитывать показатели кальция, фосфора, щелочной фосфатазы для раннего выявления риска развития нарушений опорно-двигательной системы. Запланированы исследования для обнаружения рисков развития нарушений психоэмоциального состояния и обмена веществ, ожирения, признаков снижения когнитивных функций. Обследования будут проводить в центрах медицины здорового долголетия.

Недавно стало известно, что анализ на риски сердечно-сосудистых заболеваний стал доступен в России по ОМС. Это тест на определение уровня липопротеина (а) в крови. Его повышенная концентрация может говорить о возможности патологии коронарных сосудов, инфаркта миокарда и инсульта. 
 

Расскажите друзьям