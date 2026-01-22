Объявлены номинанты «Оскара-2026»
Сценарий к фильму о Бэтмене напишет Кристина Ходсон, известная по «Хищным птицам»
Лайза Миннелли использовала ИИ для своей первой песни за 13 лет
Уилл Смит признался, что «почти умер» на съемках шоу «Pole to Pole»
Талисманом сборной России на Олимпийских играх станет мишка образца 1980 года
Бесплатные пешеходные экскурсии в Астрахани с 2026 года сделали круглогодичными
Фестиваль каш пройдет в Псковской области
Дастин Хоффман и Лео Вудолл в трейлере триллера «Настройщик»
Джеймс Кэмерон объяснил, почему он переехал из США в Новую Зеландию
Показываем локализованный трейлер «Нюрнберга» — драмы с Расселлом Кроу, которая выходит в прокат РФ
«Теремок» запустит барные форматы
Экранизация книги Ольги Примаченко «К себе нежно» выйдет накануне 8 Марта
Актер, сыгравший молодого Шелдона Купера, поделился радостью от встречи с Билли Айлиш
Москвичам пообещали похолодание и новые снегопады
В Москве и Пекине отпразднуют китайский Новый год и Масленицу
У древнейших позвоночных обнаружили вторую пару глаз
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен разводят костер в отрывке из хоррора «На помощь!»
Теннисистка Арина Соболенко стала амбассадором Gucci
Сериал «Эль» по мотивам «Блондинки в законе» выйдет 1 июля
ДНК-тест подтвердил, что найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Свечникову
Автошколы в России призывают провести реформы в области обучения вождению
Новосибирцы устроили заплыв на сапах в сорокаградусный мороз
HBO начал работу над вторым сезоном сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Макс Паркер сыграет Хеймдалля, сына Одина, в экранизации God of War
В «Лужниках» появился электропричал-шайба
Банки выдали на 43% меньше кредитных карт россиянам в 2025 году
YouTube назвал борьбу с ИИ-слопом одной из приоритетных задач в 2026 году
Сидни Суини снимется в киноадаптации романа «Обычай страны» Эдит Уортон

В НАСА отреагировали на слухи об исчезновении гравитации на Земле летом 2026 года

Фото: Jeff Keyzer/Flickr

В НАСА прокомментировали теорию заговора, которую сейчас обсуждают в соцсетях. Она гласит, что 12 августа 2026 года, в 14.33 по Гринвичу (17.33 по мск), Земля якобы на 7 секунд потеряет гравитацию, пишет Daily Mail.

По словам сторонников этой версии, информация об этом опубликована в документе НАСА под названием «Проект „Якорь“», который просочился в сеть в ноябре 2024 года. Как отмечают некоторые пользователи соцсетей, катастрофа может привести к гибели как минимум 40 млн людей от падений, разрушений зданий и массовой паники.

Одним из первых о возможном апокалипсисе сообщил пользователь под ником @mr_danya_of.  В длинном посте он написал: «12 августа 2026 года мир потеряет гравитацию на 7 секунд. НАСА знает. Они готовятся, но не говорят нам». По словам блогера, гравитация исчезнет из-за «пересечения гравитационных волн, возникающих при столкновении черных дыр» или солнечного затмения.

Публикация вызвала общественный резонанс. Тысячи людей в соцсети Х принялись обсуждать эти заявления.

«Если это фейк, почему там указаны дата, название проекта и бюджет?» — спросил один из пользователей платформы. Другой комментатор добавил: «Если это произойдет, то мы рискуем получить травмы, когда все будем падать обратно».

Слухи прокомментировали в НАСА. Там отметили, что эта версия абсолютно не соответствует действительности. Теория в корне неверно понимает принцип действия гравитации. Ученые сообщили, что нет абсолютно никаких документов или упоминаний о проекте «Якорь».

«Земля не потеряет гравитацию 12 августа 2026 года. Гравитация Земли, или суммарная гравитационная сила, определяется ее массой. Земля может потерять гравитацию, только если вся земная система, то есть суммарная масса ее ядра, мантии, коры, океанов, земной воды и атмосферы, потеряет свою массу», — сказали в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства.

По словам специалистов, хотя гравитационные волны реальны и создаются в результате столкновений черных дыр, они не могут сделать так, что на Земле исчезнет гравитация. «Эти волны настолько слабы, что нам пришлось создать самое чувствительное оборудование для их обнаружения — обсерватории LIGO и Virgo. Волны регулярно проходят сквозь Землю и нас самих, растягивая и сжимая пространство-время, но их эффект настолько крошечный, что мы его абсолютно не чувствуем», — сказал эксперт по черным дырам из Университета Хартфордшира доктор Уильям Олстон.

Он добавил, что солнечное затмение тоже никак не влияет на гравитацию Земли. Представитель НАСА добавил, что Солнце и Луна действительно оказывают гравитационное притяжение на Землю, но это притяжение не меняется во время затмения.  

Расскажите друзьям
Теги:
NASA