В НАСА отреагировали на слухи об исчезновении гравитации на Земле летом 2026 года

В НАСА прокомментировали теорию заговора, которую сейчас обсуждают в соцсетях. Она гласит, что 12 августа 2026 года, в 14.33 по Гринвичу (17.33 по мск), Земля якобы на 7 секунд потеряет гравитацию, пишет Daily Mail.
По словам сторонников этой версии, информация об этом опубликована в документе НАСА под названием «Проект „Якорь“», который просочился в сеть в ноябре 2024 года. Как отмечают некоторые пользователи соцсетей, катастрофа может привести к гибели как минимум 40 млн людей от падений, разрушений зданий и массовой паники.
Одним из первых о возможном апокалипсисе сообщил пользователь под ником @mr_danya_of. В длинном посте он написал: «12 августа 2026 года мир потеряет гравитацию на 7 секунд. НАСА знает. Они готовятся, но не говорят нам». По словам блогера, гравитация исчезнет из-за «пересечения гравитационных волн, возникающих при столкновении черных дыр» или солнечного затмения.
Публикация вызвала общественный резонанс. Тысячи людей в соцсети Х принялись обсуждать эти заявления.
«Если это фейк, почему там указаны дата, название проекта и бюджет?» — спросил один из пользователей платформы. Другой комментатор добавил: «Если это произойдет, то мы рискуем получить травмы, когда все будем падать обратно».
Слухи прокомментировали в НАСА. Там отметили, что эта версия абсолютно не соответствует действительности. Теория в корне неверно понимает принцип действия гравитации. Ученые сообщили, что нет абсолютно никаких документов или упоминаний о проекте «Якорь».
«Земля не потеряет гравитацию 12 августа 2026 года. Гравитация Земли, или суммарная гравитационная сила, определяется ее массой. Земля может потерять гравитацию, только если вся земная система, то есть суммарная масса ее ядра, мантии, коры, океанов, земной воды и атмосферы, потеряет свою массу», — сказали в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства.
По словам специалистов, хотя гравитационные волны реальны и создаются в результате столкновений черных дыр, они не могут сделать так, что на Земле исчезнет гравитация. «Эти волны настолько слабы, что нам пришлось создать самое чувствительное оборудование для их обнаружения — обсерватории LIGO и Virgo. Волны регулярно проходят сквозь Землю и нас самих, растягивая и сжимая пространство-время, но их эффект настолько крошечный, что мы его абсолютно не чувствуем», — сказал эксперт по черным дырам из Университета Хартфордшира доктор Уильям Олстон.
Он добавил, что солнечное затмение тоже никак не влияет на гравитацию Земли. Представитель НАСА добавил, что Солнце и Луна действительно оказывают гравитационное притяжение на Землю, но это притяжение не меняется во время затмения.