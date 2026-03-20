Центробанк снизил ключевую ставку до 15%

Процесс смягчения денежно-кредитной политики начался в июне 2025 года: тогда Банк России снизил ключевую ставку с 21 до 20%. В июле ее уменьшили сначала до 18%, а затем до 17%. В октябре ставку снизили с 17 до 16,5% годовых, а в декабре — до 16%. Предыдущее снижение до 15,5% случилось 13 февраля. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 апреля.