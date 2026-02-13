На Солнце появился огромный смайлик
Центробанк снизил ключевую ставку с 16 до 15,5%

Центральный банк РФ объявил о снижении ключевой ставки до 15,5% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Там отметили, что экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. «В январе рост цен значимо ускорился под влиянием разовых факторов. При этом устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, существенно не изменились. После исчерпания влияния разовых факторов инфляция возобновит снижение», — сообщили в Центробанке.

В сообщении отмечается, что банк будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5–14,5% годовых в 2026 году. 

«Это означает поддержание жестких денежно-кредитных условий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году», — пояснили в ЦБ.

По данным банка, устойчивая инфляция снизится до 4% во втором полугодии 2026 года. Однако с учетом смещения роста цен с конца прошлого года на начало текущего прогноз инфляции на 2026 год повышен до 4,5–5,5%.

«Инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции», — говорится в сообщении.

В банке добавили, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. При этом напряженность на рынке труда постепенно снижается.

«Кредитная активность в конце 2025-го — начале 2026 года была сдержанной после повышенных темпов роста в осенние месяцы. Склонность домашних хозяйств к сбережению остается высокой», — подчеркнули в ЦБ.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 20 марта 2026 года. Процесс смягчения денежно-кредитной политики начался в июне: тогда Банк России снизил ключевую ставку с 21 до 20%. В июле ее уменьшили сначала до 18%, а затем до 17%. В октябре ставку снизили с 17 до 16,5% годовых, а в декабре — до 16%.

