Том Холланд в новом трейлере фильма «Человек-паук: Совершенно новый день»

На ютуб-канале «Spider-Man» появился новый трейлер фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» с Томом Холландом в главной роли. Премьера состоится 31 июля.
Фильм расскажет о повзрослевшем и одиноком Питере Паркере. Спустя годы после того, как мир забыл его имя, он полностью посвящает себя борьбе с преступностью в Нью-Йорке, параллельно сталкиваясь с опасной эволюцией своих сверхспособностей.
В картине также снялись Зендая и Джейкоб Баталон. Среди новых актеров — Сэди Синк, Джон Бернтал в роли Карателя и Майкл Мэндо в роли Скорпиона. Недавно Marvel опубликовала бэкстейдж-видео фильма, в котором режиссер Дестин Дэниел Креттон и исполнитель главной роли Том Холланд рассказывают о процессе съемок.
Режиссером выступил Дестин Дэниел Креттон. Съемки начались в августе 2025 года.
Ранее Холланд высказался о своем будущем во вселенной Marvel после съемок в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день». «Кто бы ни стал следующим героем — Майлз Моралес, Спайдер-Гвен, Женщина-паук или кто-то еще, — я с удовольствием поучаствую в создании новой главы. Как это будет выглядеть, я не знаю. Но если бы я смог сделать для них то же, что Дауни сделал для меня, я был бы совершенно счастлив и ушел бы в закат», — сказал актер.