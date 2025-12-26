Гарри Стайлз выпустил архивное видео с хроникой тура Love on Tour
Джастин Бибер раскритиковал музыкальную индустрию
7-й эпизод 5-го сезона «Очень странных дел» стал вторым с самым низким рейтингом на IMDb
Самое популярное направление новогоднего отдыха россиян — Египет
Зак Снайдер показал фото, с которого начался путь Генри Кавилла в роли Супермена
Дэниел Стерн — грабитель из «Один дома» — создаст скульптуру по мотивам сцены со своим персонажем
С 1 января 2026 года прекращается автоматическое продление водительских прав
На съемки монолога Уилла из 5-го сезона «Очень странных дел» ушло 24 часа
Джеймс Кэмерон пообещал раскрыть сюжет 4-й и 5-й частей «Аватара», если их не снимут
С 2 января в Москве изменятся тарифы на парковку и за проезд по МСД
Дружба Арианы Гранде, Синтии Эриво и Джонатана Бейли в не вошедшем в фильм отрывке «Злой»
Мэтт Деймон и Бен Аффлек представили новый тизер триллера «Лакомый кусок»
Красную площадь вновь закроют для посещения в новогоднюю ночь
Хоррор «Хокум» со звездой «Разделения» выйдет в российский прокат 7 мая
Queen выпустят ранее не изданную рождественскую песню
Актер, сыгравший молодого Шелдона Купера, оказался фанатом Скриптонита, групп «Кино» и «Курара»
Умер гитарист и клавишник The Cure Перри Бэмоунт
Тимоте Шаламе настоял на реальной съемке сцены избиения для фильма «Марти Великолепный»
Бегуны из Химок нарисовали символ будущего года на карте города с помощью GPS
Американский вирусолог заявил о создании пивной вакцины
Аниме «Нежити не повезло» продлили на второй сезон
«Очень странные дела» принесли экономике США 1,4 млрд долларов
Сеть кофеен Cofix откажется от низких фиксированных цен
adidas выпустил коллекцию, навеянную Minecraft
Кремлевская елка — 8-я самая высокая в мире в 2025 году
«Бонд с кнопкой» и «Хлеб» выступят на фестивале Stereoleto 2026
В Москве открыли городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1
Минпросвещения утвердило инструкцию по урегулированию конфликтов в школах и колледжах

Москва впервые с 2019 года перестала быть самым тревожным регионом. Первое место — у Петербурга

Фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

В 2025 году Москва впервые с 2019 года уступила статус самого тревожного региона России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование КРОС «Национальный индекс тревожностей россиян». Суммарный индекс тревоги москвичей снизился на 20%.

Исследование проводилось на основе анализа СМИ и соцсетей. Самым тревожным регионом страны в 2025 году стал Петербург — в нем индекс вырос втрое. В пятерку также вошли Краснодарский край, Ростовская и Курская области.

В топ-10 попали Свердловская, Новосибирская, Нижегородская, Воронежская и Орловская области. При этом Московская область за год переместилась с 10-го на 24-е место, Брянская — с 9-го на 11-е, Белгородская — с 3-го на 13-е.

В целом по России суммарный индекс тревоги вырос на 7% по сравнению с 2024 годом. Среди ключевых причин роста — экономика (инфляция, рост цен на такси и бензин, недоступность ипотеки) и цифровая среда (киберпреступления, блокировка мобильного интернета и замедление мессенджеров).

Для всех городов топ-5, кроме Москвы, основная причина роста тревоги — это отключение мобильного интернета. В Москве граждан больше всего волнует переохлаждение экономики. «Чем больше финансовых потоков, производств и бизнес-инфраструктуры сосредоточено в регионе, тем может быть выше тревожность из-за состояния экономики», — пояснил вице-президент КРОС Кирилл Лубин.

Рейтинг регионов России по уровню тревоги в 2025 году:

  1. Санкт-Петербург
  2. Москва
  3. Краснодарский край
  4. Ростовская область
  5. Курская область
  6. Свердловская область
  7. Новосибирская область
  8. Нижегородская область
  9. Воронежская область
  10. Орловская область
