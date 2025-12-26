В 2025 году Москва впервые с 2019 года уступила статус самого тревожного региона России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование КРОС «Национальный индекс тревожностей россиян». Суммарный индекс тревоги москвичей снизился на 20%.
Исследование проводилось на основе анализа СМИ и соцсетей. Самым тревожным регионом страны в 2025 году стал Петербург — в нем индекс вырос втрое. В пятерку также вошли Краснодарский край, Ростовская и Курская области.
В топ-10 попали Свердловская, Новосибирская, Нижегородская, Воронежская и Орловская области. При этом Московская область за год переместилась с 10-го на 24-е место, Брянская — с 9-го на 11-е, Белгородская — с 3-го на 13-е.
В целом по России суммарный индекс тревоги вырос на 7% по сравнению с 2024 годом. Среди ключевых причин роста — экономика (инфляция, рост цен на такси и бензин, недоступность ипотеки) и цифровая среда (киберпреступления, блокировка мобильного интернета и замедление мессенджеров).
Для всех городов топ-5, кроме Москвы, основная причина роста тревоги — это отключение мобильного интернета. В Москве граждан больше всего волнует переохлаждение экономики. «Чем больше финансовых потоков, производств и бизнес-инфраструктуры сосредоточено в регионе, тем может быть выше тревожность из-за состояния экономики», — пояснил вице-президент КРОС Кирилл Лубин.
Рейтинг регионов России по уровню тревоги в 2025 году:
- Санкт-Петербург
- Москва
- Краснодарский край
- Ростовская область
- Курская область
- Свердловская область
- Новосибирская область
- Нижегородская область
- Воронежская область
- Орловская область