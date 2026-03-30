Ганвеста оштрафовали за «явное неуважение к обществу»

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале 30 марта сообщила, что организация обратилась в Генпрокуратуру и Минюст с просьбой проверить, можно ли включить Ганвеста в реестр иностранных агентов. По ее словам, ранее она также обращалась в Генпрокуратуру и МВД «в связи с распространением деструктивного контента среди детей и пропагандой наркотиков у этого исполнителя».



Недавно рэпер объявил, что зацензурит свои старые треки. Такое решение он принял, после того как на него завели дело о пропаганде наркотиков.