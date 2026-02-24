Даниель Дедуайлер исполнит главную роль в новых «Секретных материалах»

Вышел первый тизер третьего сезона «Уэнсдей». В нем снялась Вайнона Райдер
Ски-альпинист Никита Филиппов поддержал акцию Сбера «Спасибо олимпийцам»
В России появится список разрешенных игр и игрушек для детских садов
Основатель «Додо-пиццы» после скандала сообщил, что все пиццерии сети в России станут pet-friendly
Бренд фигурок Funko заключил соглашение о разработке оригинальных фильмов, сериалов и анимации
Том Хэнкс сыграет президента США в экранизации романа «Линкольн в бардо»
В «Аптекарском огороде» расцвела стрелиция королевская
Collider выбрал лучшие боевики всех времен. На первом месте — «Семь самураев»
Лили Коллинз сыграет Одри Хепберн в фильме про создание «Завтрака у Тиффани»
В России выпустят первую научную книгу о пельменях
Нив Кэмпбелл в финальном трейлере «Крика-7»
Активисты повесили в Лувре фото брата короля Карла III Эндрю после задержания
Директор «Крошки-картошки» избил женщину в метро и получил 5 суток ареста
The Telegraph: Джеффри Эпштейн арендовал 6 складов для сокрытия улик против себя
По «Евангелиону» выйдет новый аниме-сериал
К 40-летию карьеры Дзюндзи Ито выпустили раскраску с его работами
Эмир Кустурица хочет снять фильм о православном пути России
Управляющая «Додо Пиццы» в Челябинске уволила курьера за помощь собаке. Теперь компанию отменяют
Продажи игровых консолей в Москве выросли в 2 раза перед 23 февраля
Девочка в теле бобра узнает про правила леса в отрывке «Прыгунов» студии Pixar
Обществознание уберут из программы восьмых классов с 1 сентября
Тимоте Шаламе назвал Кристофера Нолана своим любимым режиссером
Средняя зарплата в России выросла до 98,1 тысячи рублей
«Грозовой перевал» получил дату цифрового релиза — 31 марта
Председательница Universal Донна Лэнгли подтвердила работу над «Мамма Миа! -3»
«Битва за битвой» получил 6 премий BAFTA, «Марти Великолепный» — ни одной
Реестр «растений-иноагентов» составят в Нижегородской области
Россияне стали реже перекусывать, чтобы похудеть

Даниель Дедуайлер исполнит главную роль в новых «Секретных материалах»

Афиша Daily
Фото: Paramount Television

Hulu заказало пилотный эпизод перезапуска «Секретных материалов». Одну из главных ролей в сериале сыграет Даниель Дедуайлер («Станция одиннадцать»), пишет Deadline.

Шоураннером проекта стала Дженнифер Йейл («Декстер», «Копенгагенский тест»). За сценарий и режиссуру серии взялся Райан Куглер, который снял «Грешников».

Сериал рассказывает о двух агентах ФБР, Фоксе Малдере и Дане Скалли, которые расследуют дела, связанные с паранормальными явлениями. О разработке новой версии «Секретных материалов» стало известно еще в 2023 году.

Ранее стало известно, что перезапуском культового сериала будет заниматься режиссер Райан Куглер («Черная пантера» и «Крид»). В октябре он рассказал, что идея взяться за эту франшизу связана с его матерью Джоселин, которая обожала оригинальный сериал.

При этом на вопрос о слухах, что Даниель Дедуайлер может сыграть главную роль в перезапуске, режиссер лишь рассмеялся: «Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть». Он также отказался комментировать возможное участие оригинальных звезд сериала Джиллиан Андерсон и Дэвида Духовны.

Оригинальный сериал транслировался с 10 сентября 1993 года по 19 мая 2002 года (9 сезонов). Возрождение сериала состоялось в 2016–2018 годах (10-й и 11-й сезоны). Помимо этого, были выпущены два полнометражных фильма в 1998 и 2008 годах.

Расскажите друзьям