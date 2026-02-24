Даниель Дедуайлер исполнит главную роль в новых «Секретных материалах»

Hulu заказало пилотный эпизод перезапуска «Секретных материалов». Одну из главных ролей в сериале сыграет Даниель Дедуайлер («Станция одиннадцать»), пишет Deadline.
Шоураннером проекта стала Дженнифер Йейл («Декстер», «Копенгагенский тест»). За сценарий и режиссуру серии взялся Райан Куглер, который снял «Грешников».
Сериал рассказывает о двух агентах ФБР, Фоксе Малдере и Дане Скалли, которые расследуют дела, связанные с паранормальными явлениями. О разработке новой версии «Секретных материалов» стало известно еще в 2023 году.
Ранее стало известно, что перезапуском культового сериала будет заниматься режиссер Райан Куглер («Черная пантера» и «Крид»). В октябре он рассказал, что идея взяться за эту франшизу связана с его матерью Джоселин, которая обожала оригинальный сериал.
При этом на вопрос о слухах, что Даниель Дедуайлер может сыграть главную роль в перезапуске, режиссер лишь рассмеялся: «Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть». Он также отказался комментировать возможное участие оригинальных звезд сериала Джиллиан Андерсон и Дэвида Духовны.
Оригинальный сериал транслировался с 10 сентября 1993 года по 19 мая 2002 года (9 сезонов). Возрождение сериала состоялось в 2016–2018 годах (10-й и 11-й сезоны). Помимо этого, были выпущены два полнометражных фильма в 1998 и 2008 годах.