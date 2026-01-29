Американка приютила голубя и теперь везде ходит с ним
«Суперсемейку», «Начало» и «Шоу Трумана» внесли в Национальный реестр фильмов США

Фото: Warner Bros.

25 кинокартин были добавлены в Национальный реестр фильмов США, подлежащих сохранению в Библиотеке Конгресса. Среди них — «Суперсемейка», «Начало» и «Шоу Трумана». Об этом сообщает Variety.

Попасть в реестр могут полнометражные и короткометражные, документальные и анимационные фильмы, снятые не менее 10 лет назад и признанные имеющими культурное, историческое или эстетическое значение.

«Сохраняя фильмы, мы сохраняем американскую культуру для будущих поколений. Эти избранные картины показывают, что кинематограф играет ключевую роль в фиксации важных частей истории нашей нации», — рассказал исполняющий обязанности библиотекаря конгресса Роберт Р.Ньюлен.

Каждый год в реестр добавляют ровно 25 картин. После этого обновления их общее число достигло 925.

В этом году в Национальный реестр фильмов США включили:

  • «Бродяга и собака» (1896)
  • «Клятва меча» (1914)
  • «Горничная МакМиллана» (1916)
  • «Леди» (1925)
  • «Воробьи» (1926)
  • «Десять ночей в баре» (1926)
  • «Белое Рождество» (1954)
  • «Высшее общество» (1956)
  • «Бруклинский мост» (1981)
  • «Скажите „аминь“, кто-нибудь» (1982)
  • «Нечто» (1982)
  • «Большое разочарование» (1983)
  • «Малыш-каратист» (1984)
  • «Слава» (1989)
  • «Филадельфия» (1993)
  • «Перед рассветом» (1995)
  • «Бестолковые» (1995)
  • «Шоу Трумана» (1998)
  • «Фрида» (2002)
  • «Часы» (2002)
  • «Суперсемейка» (2004)
  • «Экипаж-разрушитель» (2008)
  • «Начало» (2010)
  • «История любви» (2011)
  • «Отель „Гранд Будапешт“» (2014)
