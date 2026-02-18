Сиквел «Кей-поп-охотниц на демонов» выйдет не раньше 2030 года

Первый фильм, вышедший на Netflix в 2025 году, стал абсолютным хитом и самым успешным проектом в истории стриминга. Сейчас лента продолжает забирать награды. Песня «Golden» уже получила «Золотой глобус», и ее исполнение запланировано на церемониях BAFTA и Brit Awards.