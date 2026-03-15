В сиквеле фильма «Руки Вверх!» расскажут о развитии группы в 2000-х

Генеральный директор компаний «Руки Вверх Продакшн» и «Руки Вверх Интертеймент» Вадим Бакунев рассказал, о чем будет вторая часть фильма «Руки Вверх!». По его словам, она будет посвящена развитию группы в 2000-х годах.
«Во второй части мы расскажем о том, как группа "Руки Вверх!" развивалась в 2000-е. Мы попытаемся захватить период этого времени, что в нем происходило, как себя в нем чувствовал Сергей Жуков и как преодолевал препятствия», — сказал Бакунев.
Он отметил, что в первой части фильма не были отражены многие важные события из истории коллектива. «Мы не все рассказали и многое приберегли, решив во второй части показать зрителю важные моменты из истории группы», — добавил гендиректор «Руки Вверх Продакшн».
Первая часть ленты о коллективе Сергея Жукова вышла в кинотеатрах 10 октября 2024 года. В центре сюжета — история жизни Жукова и становления группы. Фильм охватывал всю жизнь певца, начиная от детства в Димитровграде и заканчивая сегодняшним днем.
Жукова в детстве сыграл его сын, Энджел Жуков, в молодости — Влад Прохоров, а в наши дни — сам музыкант. Еще в фильме снялся один из основателей группы — Алексей Потехин. В молодости его сыграл Илья Русь.
В актерский состав также вошли Валентина Ляпина, Олег Алмазов, Артем Осипов, Федор Лавров, Михаил Полицеймако и другие. Сценарий написали Сергей Калужанов («Время первых», «Мажор») и Михаил Погосов («Эскортница», «Последний шанс»). В качестве режиссера выступил Аскар Узабаев, снявший драму «Счастье» и комедию «Коктейль для звезды». Уже известно, что премьера продолжения фильма «Руки вверх!» состоится 15 октября.
Российский певец Андрей Губин раскритиковал солиста группы «Руки вверх!» Сергея Жукова в интервью ютуб-каналу «Осторожно: Собчак». Он назвал коллегу шепелявым и профнепригодным.
Жуков ответил на эти слова с юмором. Он опубликовал шуточный ролик с песней. Ее основой стал трек «Алешка», но Жуков изменил слова композиции. Новая версия стала обращением к Губину.