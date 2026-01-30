15 самых ожидаемых сериалов 2026 года

«Получеловек» («Half Man»)
BBC One/HBO
Нет ничего хайповее, чем вторая работа ярчайшего дебютанта прошлого сезона. Ричард Гадд, взорвавший телеиндустрию своим «Олененком» два года назад, — именно такой автор, от которого все ждут всего и сразу. Его размашистая драма «Получеловек» расскажет про токсичную дружбу двух шотландских «братьев» (именно так, в кавычках) — от знакомства подростками в 1980-е до токсичного воссоединения в наши дни. Пока что не сообщается, есть ли в этом сюжете элементы автофикшна, как в прошлый раз, но все равно хочется верить, что завышенные ожидания оправдаются и это будет так же психологично и эмоционально опустошающе.
«Хочу секса. Сент-Луис» («DTF St. Louis»)
1 марта, HBO
Наш любимчик Стивен Конрад — один из самых уникальных голосов на современном телевидении, но при этом вечный неудачник, чье имя не знакомо широкой аудитории. И если его «Патриот» за два сезона еще снискал какую-никакую культовую славу, то «Предприятие „Божий дар“» и «Смиты из Ультра-Сити» были бесцеремонно закрыты в первый год после премьеры. Хочется верить, что его новое детище «Хочу секса. Сент-Луис» сочетает в себе детектив об убийстве и эксцентрическую комедию о провинциальных свингерах (в заглавие вынесено название локального мобильного приложения) таким изящным образом, как это умеет только Конрад.
Четыре года назад проект разрабатывался как тру-крайм по мотивам реального убийства дантиста, но со временем перерос в нечто иное и теперь позиционируется как полностью оригинальная авторская история. В ее центре — пара ведущих прогноза погоды (забавно, что Конрад уже когда-то написал «Синоптика») в исполнении Дэвида Харбора (следящие за личной жизнью звезд комментаторы уже шутят, что он играет самого себя) и Джейсона Бейтмана (заменил Педро Паскаля — с нашей точки зрения, однозначный апгрейд). В «Патриоте» фолк-карьера героя-разведчика была интересна автору не меньше, чем похождения в рамках основной карьеры, так что и здесь мужская уязвимость будет не в меньшем приоритете, чем ход расследования.
«Вундеркинды» («Prodigies»)
Apple TV
После больших актерских выходов в не самом удачном ромкоме Лены Данэм «Чересчур» и никому не нужном ремейке «Амадея» Уилл Шарп возвращается в режиссуру, где его очень не хватало все четыре года, минувшие с блестящих «Садоводов». Его собственный ромком «Вундеркинды», в котором он выступил сценаристом, режиссером и исполнителем главной роли, расскажет о паре миллениалов, которые переживают кризис, поскольку оба понимают, что не оправдали надежд как бывшие вундеркинды. Девушку героя Шарпа играет Айо Эдебири, у которой прошлый год тоже выдался не самый удачный: три ее фильма с совокупным бюджетом в 125 миллионов долларов собрали в мировом прокате 16 миллионов.
Еще по великим «Флаэурсам» было понятно, что все понимающий Шарп — мастер самых человечных историй о неоправдавшихся надеждах на жизнь.
«Эйфория» («Euphoria»), 3-й сезон
12 апреля, HBO
За четыре года, миновавших с предыдущего сезона «Эйфории», чуть ли не все ее актеры стали мировым звездами (обидно только за Алексу Деми), а шоураннер Сэм Левинсон превратился из подающего надежды непо-беби в маньериста-мегаломана, который всех взбесил «Кумиром» (впрочем, не всем в нашей редакции такой авторский подход показался багом, а не фичей). О проницательности этого автора свидетельствует то, что в своем сериале он не собирается пытаться войти в ту же реку снова: вместо возвращения в школу Левинсон выпускает своих героев в большой взрослый мир. Учитывая, что этот сериал никогда не был реалистическим описанием быта старшеклассников, а скорее стилизованной фантазией, не принадлежащей ни прошлому, ни настоящему, ни будущему, то и взрослый мир в видении Левинсона похож не иначе как на экшн-блокбастер — что-то среднее между боевиками Майкла Бэя и криминальными комедиями-тарантиноидами.
Неназванная скетч-комедия Ларри Дэвида
HBO
По случаю 250-летия Соединенных Штатов Америки (!) продюсеры Барак и Мишель Обама (!!) пригласили великого комика нашего времени Ларри Дэвида (!!!) снять скетч-шоу по мотивам самых острых и уморительных эпизодов истории нации. Дэвид — очень зубастый сатирик, который не боится рубить сплеча, поэтому стоит ожидать, что в его исполнении эта несколько избитая задумка будет похожа не на перезапуск «Всемирной истории» Мела Брукса и скетчи «SNL», а на что-то действительно интеллектуально стимулирующее и по-хорошему провокационное.
«На цыпочках» («Tip Toe»)
Channel 4
Великий британский теледраматург Расселл Т.Дэвис снял свой первый нефантастический, неисторический сериал со времен великого «Огурца» 11-летней давности. «На цыпочках» расскажет про вражду давних соседей, катализатором которой становится безответственное потребление заголовков СМИ. Семьянина с двумя детьми и владельца гей*-бара играют Дэвид Моррисси и Алан Камминг соответственно. Феномен краха уважительного общения на фоне политической радикализации в наши дни, вероятно, известен жителям совершенно разных уголков планеты, но именно Дэвис — редкий автор, который хотя бы пытается увидеть человеческое в обоих героях.
«Кэрри» («Carrie»)
Amazon Prime Video
Ремейки и перезапуски популярных полнометражных фильмов в виде затянутых сериалов — один из самых бесячих трендов нашего времени. В 2026 году к релизу планируются приквел «Блондинки в законе» и хоррора «Пятница, 13-е», ремейки «К востоку от рая», «Мыса страха», «Предместья», «Гнева», а также малоэкранное продолжение «Бегущего по лезвию». Но лишь в случае с новой адаптацией «Кэрри» от Майка Флэнагана хочется сделать исключение и понадеяться, что ему удастся избежать ошибок трех предыдущих попыток переснять эту безоговорочную классику.
Флэнаган, собаку съевший на адаптациях Стивена Кинга (в прошлом году, например, выпустил неплохую «Жизнь Чака»), обещает пересказать историю настолько подробно, насколько она еще никогда не была рассказана. Для этого он собрал ансамбль из неизвестных юных лиц, а также актеров из своей привычной труппы: например, токсичную маму Кэрри сыграет рожденная для этой роли Саманта Слойан.
«Грызня» («Beef»), 2-й сезон
16 апреля, Netflix
Первый сезон «Грызни» — по сути тихого сериала о пассивной агрессии и новой искренности с незаезженными азиатоамериканскими лицами во всех ролях — оказался таким суперхитом, что его из мини-сериала сделали альманахом (по заветам «Белого лотоса»). И во втором сезоне на кастинг выстроилась очередь из голливудских актеров. В отличие от шоураннера «Лотоса» Майка Уайта, Ли Сон Чжин мудрить не стал и просто взял на главные роли крупнейших звезд из возможных: Оскара Айзека, Кэри Маллиган, Чарльза Мелтона, Кейли Спэни, Сон Кан Хо. А масштабы действия раздул до вражды между миллениалами (Айзек, Маллиган) и зумерами (Мелтон, Спэни), работающими в одном элитном кантри-клубе, который возглавляет миллиардерша. Посмотрим, может, и правда получится редкий успешный блокбастер по мотивам скромного инди.
«Авеню Калифорния» («California Avenue»)
BBC One
Хьюго Блик — уникальнейший автор британского телевидения, который регулярно снимает жанровые работы (от нуара «Граница тени» до вестерна «Англичанка»), похожие то ли на брутального Уэса Андерсона, то ли на заторможенных братьев Коэн. На этот раз Блик обратился к драмеди — жанру, с которого когда-то начинал (речь о секретной классике бриткомов «Марион и Джефф»). «Авеню Калифорния» расскажет о матери-одиночке (Эрин Доэрти из «Переходного возраста»), скрывающейся в изолированном трейлер-парке от внешнего мира; ее родителей сыграют Билл Найи и Хелена Бонэм-Картер, а некоего харизматичного аутсайдера — Том Берк. Никакого явного сюжетного крючка не сообщается, но в данном случае фамилия режиссера и сценариста — уже крючок.
«Соседи» («Neighbors»)
13 февраля, HBO
Документальная редакция HBO в последние годы заметно усилилась. После «Полезных советов от Джона Уилсона», «Телемаркетологов», спродюсированных братьями Сафди, и «Ярмарки Ренессанса» Лэнса Оппенхайма на канале выйдут «Соседи» — плод двухлетнего путешествия с камерой по одноэтажной Америке молодых документалистов Харрисона Фишмана и Дилана Редфорда (внук Роберта). Судя по трейлеру, это будет уморительная дикая бомба. Среди продюсеров — опять же Джош Сафди, а также экс-участник консервативной комедийной труппы Million Dollar Extreme Энди Руз. Остается только пожелать, чтобы истории соседской вражды, которые запечатлели документалисты, заканчивались чуть оптимистичнее, чем недавняя «Идеальная соседка».
«Паук-Нуар» («Spider-Noir»)
MGM+
Николас Кейдж — легенда экрана, чья карьера проходила через множество взлетов и падений: вот и в позапрошлом году «Собиратель душ» стал его самым кассовым фильмом более чем за десять лет (не считая ролей озвучания), а в этом сезоне актер номинирован на «Золотую малину». Вскоре Кейдж сыграет свою первую сериальную роль, но сразу в проекте класса «А» — игровом кинокомиксе про альтернативную нуарную версию Человека-паука, которую Кейдж уже озвучивал в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные». Учитывая, что в своем ремесле Кейдж мастер не чистого реализма, а всевозможных стилизаций и пастишей, одна эта страннейшая партия делает сериал чрезвычайно любопытным. Увы, в шоураннерах заявлены не хватавшие с неба звезд авторы (сценарист «Парадокса Кловерфилда» Орен Узил, шоураннер «Шантарама» Стив Лайтфут), а в постановщиках — телеремесленники средней руки. Неясно, ждет ли нас качественная стилизация под нуар, достойная центрального перформанса.
«Фонари» («Lanterns»)
HBO
Зрительский спрос на бесконечные сериальные ответвления супергеройских франшиз, кажется, упал почти до нуля на фоне того, что даже флагманские полнометражные проекты этих франшиз перестали собирать кассу. Но и здесь есть исключение из правил. «Фонари», первая игровая экранизация «Зеленого фонаря» со времен печально известной версии с Райаном Рейнолдсом 15-летней давности, похожи скорее не на блокбастер, а на причудливую смесь нуара и супергероики.
У сериала три создателя: автор комиксов DC Том Кинг, сценарист отдельных эпизодов «Озарка» и «Настоящего детектива» Крис Мунди, а также, надо думать, связующее звено между ними — легендарный шоураннер Деймон Линделоф, не раз преуспевавший в создании страннейших жанровых гибридов (скажем, его последний сериал рассказывал про крестовый поход монашки против чат-бота). Нетривиальный кастинг с порога заслуживает восхищения: Хэла Джордана сыграет меланхоличный Кайл Чандлер, его протеже Джона Стюарта — незабываемый Аарон Пьер из «Ребел-Риджа»; Натан Филлион в роли Гая Гарднера из «Супермена» тоже вернется.
«Маленькие пророки» («Small Prophets»)
BBC One
Макензи Крук — не только яркий хара́ктерный актер (вы наверняка помните его из «Пиратов Карибского моря»), но и автор милейшего, уже практически классического ситкома «Искатели сокровищ». После него он успел снять «Уорзела Гаммиджа» для детской аудитории, а теперь возвращается с новой меланхоличной комедией для взрослых. В ней продавец хозтоваров решает воспользоваться старым алхимическим рецептом, чтобы из навоза создать гомункулов, которые могут помочь найти его девушку, пропавшую семь лет назад. В главной роли — Пирс Куигли, знакомый по «Искателям сокровищ», в роли его коллеги — сам Крук, в роли отца — сэр Майкл Пейлин из «Монти Пайтона». Не стоит пугаться эксцентричности завязки: в прошлых работах душевный и романтичный драматург Крук доказал, что даже при взгляде на самых безнадежных аутсайдеров ему интереснее всего приземленное описание человеческих отношений.
«Цугаи загробного мира» («Daemons of the Shadow Realm»)
Апрель, Crunchyroll
Хирому Аракава — создательница классического сёнэна, фэнтези-боевика для мальчиков-подростков «Стальной алхимик», вдумчивого и нетривиального по меркам жанра. «Цугаи из загробного мира» — ее возвращение в фэнтези после комедии о повседневности «Серебряная ложка». Мангу про брата и сестру из погруженной в войну фэнтези-страны, которые открывают способность призывать из загробного мира демонов-цугаев (переклички со «Стальным алхимиком» уже очевидны), не назвать большим хитом, но вполне возможно, что боевик расцветет в виде анимации. За продакшен, как и в случае с обеими экранизациями «Алхимика», отвечает студия Bones, в кресле режиссера — ветеран индустрии Масахиро Андо, известный полнометражным дебютом «Меч чужака», а также успевший поработать в качестве раскадровщика и режиссера эпизода над обоими «Алхимиками».
«Скринер» («The Screener»)
Платформа не объявлена
В меру неожиданным сериальным суперхитом прошлого года стала «Киностудия» Сета Рогена и Эвана Голдберга — написанная со знанием дела комедия об изнанке современной киноиндустрии (не волнуйтесь, второй сезон уже вовсю снимают, хотя и не факт, что успеют выпустить в этом году). «Скринер» (или, если переводить на отечественный индустриальный сленг, «Просмотровка») Джима Каммингса и Пиджея МакКейба — что-то вроде инди-ответа той комедии. Вместо большой голливудской студии — обычное агентство талантов, вместо парада камео голливудских авторов — одна несчастная инди-постановщица, а главный сюжетный кризис — слитый в интернет скринер грядущего фестивального фильма.
Как и полагается аутентичному инди-проекту, сериал еще только ищет платформу для показа, но после премьеры на «Сандэнсе» это скорее вопрос времени. Все-таки Каммингс и МакКейб («Бета-тестирование») — ярчайшие независимые режиссеры нашего времени, которые в пиковые моменты способны генерировать гэги, точно не уступающие в уморительности творчеству Рогена и Голдберга.
