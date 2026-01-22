Сериал «Эль» по мотивам «Блондинки в законе» выйдет 1 июля

Новосибирцы устроили заплыв на сапах в сорокаградусный мороз
У древнейших позвоночных обнаружили вторую пару глаз
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен разводят костер в отрывке из хоррора «На помощь!»
Теннисистка Арина Соболенко стала амбассадором Gucci
ДНК-тест подтвердил, что найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Свечникову
Автошколы в России призывают провести реформы в области обучения вождению
HBO начал работу над вторым сезоном сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Макс Паркер сыграет сына Одина Хеймдалля в экранизации God of War
В «Лужниках» появился электропричал-шайба
Банки выдали на 43% меньше кредитных карт россиянам в 2025 году
YouTube назвал борьбу с ИИ-слопом одной из приоритетных задач в 2026 году
Сидни Суини снимется в киноадаптации романа «Обычай страны» Эдит Уортон
Мила Кунис сыграет главную роль в экранизации романа Трейси Сьерры «Ночное наблюдение»
Ремейк «Она написала убийство» поставит режиссер «Идеального голоса» Джейсон Мур
Кристина Риччи снимется в экранизации «Дома астролога» Каринн Джейд
Анализ на риск сердечно-сосудистых заболеваний стал доступен в России по ОМС
Тейлор Свифт стала самой молодой артисткой, вошедшей в Зал славы авторов песен
Фил Коллинз находится под круглосуточным медицинским наблюдением из‑за проблем со здоровьем
Сеть автомоек и бургерная возглавили рейтинг лучших работодателей в США
На станции «Комсомольская» появился водомат с бесплатной питьевой водой
В сети появился тизер «Властелинов Вселенной» — нового фильма по мотивам игрушек Mattel
Неизведанные места и советы от ИИ: аналитики назвали туристические тренды 2026 года
Трилогию «Властелин колец» вновь покажут в кинотеатрах России
Дав Кэмерон оказывается втянута в страстный роман и историю об убийстве в трейлере «56 дней»
«Алису в Пограничье» закрыли после третьего сезона
Москвичка угнала снегоуборочную машину
Марго Робби призналась, что стала созависимой с Джейкобом Элорди на съемках «Грозового перевала»
Между Касабланкой и Петербургом запустили прямое авиасообщение

Сериал «Эль» по мотивам «Блондинки в законе» выйдет 1 июля

Фото: Amazon MGM Studios

Amazon назначил дату выхода сериала «Эль» — приквела «Блондинки в законе» с Риз Уизерспун — на 1 июля. Шоу будет доступно на платформе Prime Video.

На первом постере изображены розовые аксессуары героини и ее верный спутник — чихуахуа.

Сериал расскажет про школьные годы Эль Вудс. «Мы узнаем о жизненном опыте, который сформировал ее и сделал той молодой женщиной, которую мы узнали и полюбили в первом фильме „Блондинка в законе“», — говорилось в логлайне проекта.

© Amazon MGM Studios

Шоураннером проекта стала Кэролайн Дрис, известная по работе над «Стрелой» и «Дневниками вампира». Главную роль исполнит Лекси Майнтри. Кастинг на роль Эль Вудс был открытым. Родителей Эль сыграют Джун Дайана Рафаэль и Том Эверетт Скотт.

Производством занимаются компании Риз Уизерспун Hello Sunshine и Amazon MGM. О начале работе над сериалом они рассказали еще весной 2024 года, съемки завершились в августе 2025 года. Идея приквела пришла Риз Уизерспун после просмотра сериала «Уэнсдей».

