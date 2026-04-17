Жанровые истории про грустных мужчин: гид по фильмографии Стивена Конрада, нашего кумира

Как и все остальные фильмы по сценариям Стивена Конрада, «Повышение» получило в лучшем случае смешанную критику. Роджер Эберт поставил фильму две звезды и написал следующее: «Во время просмотра я чувствовал дискомфорт, потому что не мог понять, мне нужно смеяться над этими персонажами либо же им сострадать». Действительно, в этом фильме Конрад-режиссер еще не довел до ума интонацию повествования: драматичные моменты смотрятся неловко по соседству с откровенным слэпстиком . Однако тот факт, что персонажи его комедии то и дело вызывают глубокую симпатию, — это уже достижение. Ближе к концовке фильма оба героя оказываются славными ребятами, готовыми помочь друг другу и по отдельности переживающими из‑за личных проблем. Белые воротнички тоже люди.