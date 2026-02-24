Хоррор «Закулисье» с Чивителем Эджиофором и Ренате Реинсве получил первый тизер

На ютуб-канале A24 опубликовали тизер фильма «Закулисье» («Backrooms») — хоррора Кейна Парсонса, в котором снялись Чивитель Эджиофор («12 лет рабства», «Бриджит Джонс. Без ума от мальчика») и Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»).
Ролик демонстрирует различные пустые помещения, находящиеся на разных уровнях одного здания. Судя по ролику, большинство из показанных комнат расположены под землей. Окна есть только в первых двух из них.
Закадровый голос (он, предположительно, принадлежит Эджиофору) сообщает, что обнаружил нечто. «Я нашел помещение. Оно огромное, продолжается сново и снова без конца. Все эти комнаты, это место построило их, или скорее запомнило», — говорит он.
Фильм выйдет в зарубежный кинопрокат 29 мая. В нем снимутся Марк Дюпласс, Финн Беннетт и Лукита Максвелл. В основу проекта лег ютуб-сериал Парсонса, который он запустил в 2022 году. Он набрал более 190 млн просмотров.
Как отмечает The Hollywood Reporter, сериал расскажет о двух людях, которые обнаружили таинственную дверь в подвале мебельного салона. Парсонс после его выхода станет самым молодым режиссером в истории студии А24 — кинематографисту всего 20 лет.
Он поставил картину по сценарию Уилла Судика. Ленту финансирвоали А24 и Chernin Entertainment. Над проектом работали 21 Laps Entertainment и Atomic Monster. Среди продюсеров фильма — Шон Леви и Джеймс Ван.