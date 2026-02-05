Трейлер «Дьявол носит Prada 2» набрал 222 млн просмотров за 24 часа

СМИ: организаторы Олимпиады устроили распродажу билетов на церемонию открытия из‑за низкого спроса
LEGO выпустит набор по мотивам «Кей-поп-охотниц на демонов»
Автор «Сплетницы» напишет новый роман о Блэр Уолдорф
Халле Берри заявила, что «Оскар» не повлиял на ее кинокарьеру
Джейсон Айзекс и Винни Джонс снимутся в новом фильме Гая Ричи
Китайские ученые вырастили бабочку в космическом модуле на орбите
В «белый список» сайтов добавили «Бургер Кинг» и службы доставки
«Как Майк Тайсон»: Дженнифер Гарнер откусила кусок уха партнеру на съемках сцены боя
Россияне стали лидерами по турпотоку на Мальдивы в январе
Номинантки на «Оскар» Бетси Уэст и Джули Коэн снимут документальный фильм об Амелии Эрхарт
В Подмосковье лось попытался сесть в автобус
«Афиша Daily» стала партнером фотоконкурса Start к выходу нового сезона драмы «Дети перемен»
Илья Ковальчук, Татьяна Тарасова и Николай Круглов войдут в число комментаторов Олимпиады на Okko
Каждый четвертый россиянин считает ситуацию, когда женщина зарабатывает больше мужчины, неприемлемой
Яндекс Еда показала москвичам, что будет, если забыть забронировать стол на 14 февраля
Проект «Музыка Перекрестка» собрал более 1,5 млн слушателей на стримингах
Средняя пенсия в России — 23,5 тыс. рублей
Умерла актриса Ольга Чиповская
В 2026 году аудитория «Грэмми» сократилась на 6%
Более чем у 278 тысяч жителей Москвы есть собственное оружие
29% мужчин готовы съехаться с девушкой после первого свидания
Netflix продлил сериал «Человек внутри» на третий сезон, несмотря на падение просмотров
МТС запускают ИИ-ассистента для ментальной поддержки в молодежном тарифе «Риил»
На юге Камчатки высота сугробов в январе превысила два метра
«Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом выйдет в зарубежный прокат 19 июня
Глава «Формулы-1» намекнул на возможный сиквел кассового хита Apple «F1»
Эль Фэннинг и Мишель Пфайффер — в тизере сериала «У Марго проблемы с деньгами»
Роспотребнадзор зафиксировал случай лихорадки чикунгунья в России

Трейлер «Дьявол носит Prada 2» набрал 222 млн просмотров за 24 часа

Фото: 20th Century Studios

Полноценный трейлер сиквела культового фильма «Дьявол носит Prada» установил рекорд для студии 20th Century Studios.

За первые 24 часа после релиза 2 февраля его посмотрели 222 млн раз. Студия отпраздновала этот успех в соцсетях, назвав результат «буквально революционным».


 

В фильме, действие которого разворачивается спустя 20 лет после событий первой части, вновь появляются звезды оригинального состава: Мерил Стрип (Миранда Пристли), Энн Хэтэуэй (Энди Сакс), Эмили Блант (Эмили Чарльтон), Стэнли Туччи и Трейси Томс.

По сюжету, Энди, ставшая успешным журналистом, оказывается втянута в борьбу за выживание журнала Runway, который сталкивается с финансовым кризисом. Теперь Эмили Чарльтон — влиятельная фигура в мире моды, контролирующая ключевые рекламные потоки.

Расскажите друзьям