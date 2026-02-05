Трейлер «Дьявол носит Prada 2» набрал 222 млн просмотров за 24 часа

Полноценный трейлер сиквела культового фильма «Дьявол носит Prada» установил рекорд для студии 20th Century Studios.
За первые 24 часа после релиза 2 февраля его посмотрели 222 млн раз. Студия отпраздновала этот успех в соцсетях, назвав результат «буквально революционным».
В фильме, действие которого разворачивается спустя 20 лет после событий первой части, вновь появляются звезды оригинального состава: Мерил Стрип (Миранда Пристли), Энн Хэтэуэй (Энди Сакс), Эмили Блант (Эмили Чарльтон), Стэнли Туччи и Трейси Томс.
По сюжету, Энди, ставшая успешным журналистом, оказывается втянута в борьбу за выживание журнала Runway, который сталкивается с финансовым кризисом. Теперь Эмили Чарльтон — влиятельная фигура в мире моды, контролирующая ключевые рекламные потоки.