Миранда Пристли теперь ездит на Maybach: Mercedes стал партнером «Дьявол носит Prada-2»

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes стал партнером второй части «Дьявол носит Prada» — теперь Миранда Пристли разъезжает на Mercedes-Maybach S-Class. Мировая премьера фильма состоится 1 мая.

В оригинальной картине 2006 года героиня Мерил Стрип появлялась на экране в Mercedes-Benz S-Class. В сиквеле она пересела на обновленный Mercedes-Maybach S-Class с отделкой салона ручной работы.

Кампания, приуроченная к выходу фильма, получила название «Искусство прибытия» (The Art of Arrival). Создатели объясняют: встреча Пристли с Maybach — это встреча двух икон. «Одно легендарное появление и общее понимание того, что истинная сила не нуждается в громких заявлениях. Она чувствуется в деталях», — говорится в описании.

В центре сюжета «Дьявол носит Prada-2» — Энди Сакс в исполнении Энн Хэтэуэй, которая становится редактором отдела статей издания Runway и вновь сталкивается с главным редактором Мирандой Пристли (Мерил Стрип). Попытки дуэта возродить журнал приводят их к встрече с бывшей первой помощницей Миранды — теперь уже влиятельной Эмили, которую играет Эмили Блант.

«Персонажи, очевидно, находятся на 20-летнем этапе своей карьеры и занимают совершенно разные позиции, и мир СМИ тоже претерпел значительные изменения. Карьера Энди в журналистике отражает опыт многих людей, работающих в этой сфере сегодня… Сиквел ― это фильм о женщине за сорок. Он о том, как примириться с миром таким, какой он есть, а не с тем миром, который ты хотел бы видеть», ― рассказал режиссер Дэвид Фрэнкел.  

Первый тизер «Дьявол носит Prada-2» стал самым просматриваемым трейлером в 2025 году. За первые 24 часа он набрал 181,5 млн просмотров. Следующий ролик ― полноценный трейлер сиквела ― стал еще более популярным. Его за сутки посмотрели 222 млн раз ― это рекорд для студии 20th Century Studios. 

