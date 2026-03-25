Энн Хэтэуэй посоветовала продюсерам «Дьявол носит Prada-2» не приглашать слишком худых моделей

Энн Хэтэуэй позаботилась о том, чтобы в фильме « Дьявол носит Prada-2» не было моделей, которые выглядели «пугающе худыми». Об этом рассказала исполнительница роли Миранды Пристли Мэрил Стрип в интервью Harper’s Bazaar.
Стрип поделилась, что, в отличие от первого фильма «Дьявол носит Prada», где модные бренды неохотно показывали свою одежду в малоизвестном фильме, сиквел снимался при поддержке нескольких известных модных брендов. При этом актеры посещали настоящие показы мод во время Недели моды в Милане.
«Меня поразило, насколько эти модели были не только красивыми, но и пугающе худыми. Я думала, что такого нет уже много лет. Энн тоже это заметила и тут же обратилась к продюсерам, добившись обещаний, что модели на показе, который будет в нашем фильме, не будут выглядеть такими истощенными! Она просто молодец», ― отметила Мэрил.
Обладательница трех премий «Оскар» призналась, что сильно нервничала во время съемок картины из-за того ажиотажа, который они вызвали. Папарацци и сотни поклонников ежедневно окружали съемочную площадку в Нью-Йорке.
«Мы понимали успех первого фильма, но не были готовы к такому пристальному вниманию. Нам понадобились полицейские заграждения и контроль за толпой. Приезжали автобусы с фанатами, папарацци ходили за нами, а один раз даже встали перед камерой и в кадре, устроив потасовку со съемочной группой. Энн сохраняла спокойствие, но я была напугана», ― подчеркнула Стрип.
В фильме «Дьявол носит Prada-2» героиня Хэтэуэй Энди становится редактором отдела статей издания Runway и снова встречается с главным редактором Мирандой Пристли, которую играет Стрип. Попытки дуэта возродить журнал приводят их к встрече с бывшей первой помощницей Миранды, теперь уже влиятельной Эмили, которую играет Эмили Блант.
«Персонажи, очевидно, находятся на 20-летнем этапе своей карьеры и занимают совершенно разные позиции, и мир СМИ тоже претерпел значительные изменения. Карьера Энди в журналистике отражает опыт многих людей, работающих в этой сфере сегодня… Сиквел ― это фильм о женщине за сорок. Он о том, как примириться с миром таким, какой он есть, а не с тем миром, который ты хотел бы видеть», ― рассказал режиссер Дэвид Фрэнкел.
В зарубежном прокате картина появится 1 мая 2026 года. Первый тизер «Дьявол носит Prada-2» стал самым просматриваемым трейлером в 2025 году. За первые 24 часа он набрал 181,5 млн просмотров. Следующий ролик ― полноценный трейлер сиквела ― стал еще более популярным. Его за сутки посмотрели 222 млн раз ― это рекорд для студии 20th Century Studios.