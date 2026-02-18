Вероника Журавлева и Даниэль Вегас в трейлере фильма «Твое сердце будет разбито»

Онлайн-кинотеатр Start представил трейлер фильма «Твое сердце будет разбито», который снят по одноименной книге писательницы Анны Джейн. На экраны картина выйдет 5 марта 2026 года.
Фильм расскажет о старшекласснице Полине, которая решает спрятаться от буллинга за спиной местного хулигана Барса. Она заключает с парнем сделку: он притворяется ее бойфрендом, а она в ответ выполняет любое его желание. Постепенно между школьниками возникают настоящие чувства, но их родные и одноклассники хотят разлучить влюбленных.
Главные роли в ленте исполнили Вероника Журавлева («Папины дочки. Новые») и Даниэль Вегас («Школа»). В проекте также задействованы Аля Майер, Максим Сапрыкин, Евгения Лоза, Павел Кузьмин, Александра Тихонова, Маргарита Дьяченкова и Антон Соломатин.
Картину поставил режиссер Михаил Вайнберг, работавший над сериалами «Жить жизнь» и «Тест на беременность». Производством экранизации занимались «Ол Медиа Компани», Start и Свердловская киностудия при поддержке Фонда кино.
Красноярская писательница Анна Джейн выпустила роман «Твое сердце будет разбито» в 2022 году. 1 февраля 2023-го она скончалась в возрасте 35 лет. В следующие два года Джейн стала самым издаваемым автором в России.