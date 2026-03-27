Группа «Хадн дадн» сыграет уличный концерт в поддержку «Ночлежки»

Афиша Daily
Фото: «Ночлежка»

30 марта, в День бездомного человека, группа «Хадн дадн» даст бесплатный получасовой концерт в поддержку «Ночлежки». Выступление пройдет на парадной лестнице офисного квартала Stone в Москве.

Концерт начнется в 17.00 у скульптуры ангела в Бумажном проезде, 19. Организаторы приглашают сотрудников ближайших офисов и жителей района, волонтеров и клиентов «Ночлежки», а также всех горожан, желающих проявить солидарность с теми, кто оказался на улице.

«Солидарность, поддержку бездомные люди чувствуют нечасто. Бездомность подтачивает уверенность в себе и собственных силах, забирает здоровье, истончает социальные связи. Это очень одинокое состояние. И тем важнее оказывается тогда быть вместе с другими людьми, иметь возможность послушать хорошую музыку, поймать чью-то доброжелательную улыбку», — отметила директор «Ночлежки» в Москве Дарья Байбакова, поблагодарив Stone и музыкантов за смелость и открытость.

1/2
© «Ночлежка»
2/2
© «Ночлежка»

День бездомного человека появился с подачи «Ночлежки» девять лет назад. Сегодня в Москве живет более 235 тыс. бездомных людей, а по всей России — не меньше 2 млн. Концерт призван привлечь внимание к этой проблеме и изменить отношение общества к людям без дома.

Группа «Хадн дадн» — давние друзья организации. В 2024 году музыканты обратились в «Ночлежку», чтобы изменить название песни, заменив слово «бомж» на «бездомный». Позже они волонтерили в Ночном автобусе и играли квартирник для волонтеров.

«Пять лет в статусе генерального партнера „Ночлежки“ мы последовательно ищем новые способы для высказывания на сложную тему. И ответственно в этот день заявляем, что музыка — очень объединяющий фактор вне зависимости от статуса и обстоятельства. А наше соседство с „Ночлежкой“ — не сложность, а настоящий повод для гордости», — подчеркнула директор по коммуникациям Stone Татьяна Желанова.

