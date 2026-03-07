Любовь на улице. Как бездомные женщины строят отношения

В какой-то момент насильственные действия со стороны мужчин, которые не приводят к ощутимым увечьям вроде сломанных рук и черепно-мозговых травм, становятся для них чем-то бытовым и нестрашным, объясняют в «Ночлежке».



Координатор проекта помощи бездомным женщинам с алкогольной зависимостью «Дом на полдороги», а в прошлом социальный работник организации Мария Мурадова вспоминает бездомную пару, которую она заселила в приют и почти сразу начала замечать странные вещи: «Например, у них был один на двоих телефон и он всегда хранился у мужчины. Позже женщина рассказала, что ее партнеру важно держать телефон при себе, потому что он проверяет, с кем она разговаривала, читает все эсэмэски, смотрит входящие и исходящие звонки». Все деньги тоже были под контролем мужчины. Под глазом нарисовался синяк, а потом и другой.



Не сразу, но женщина рассказала, что партнер бьет ее по любому поводу: не понравилось, что отошла с кем-то покурить, позвонила по телефону, разговаривала не так. Переехать в шелтер клиентка тем не менее не решилась, испугалась и отменила все в последний момент. Говорила, что побои — это «ничего страшного»; объясняла, что уже привыкла к партнеру и научилась предсказывать его поведение: «за что он может поколотить ее, в какой день у него плохое или хорошее настроение», вспоминает Мурадова. И боялась, что если она от него уйдет, то «обретет врага».



Мужчина через несколько дней пронес в приют бутылку спиртного и выпил ее, за что был выселен. Женщине, разумеется, предлагали остаться, и она поначалу даже согласилась, расценив это как возможность закончить отношения, но все-таки ушла вслед за ним. «„Я его люблю, не могу без него никуда“, – цитирует клиентку Мурадова. – Они продолжили ходить к нам, чтобы постирать одежду и помыться. Я их регулярно видела вместе. Мужчина все так же контролировал партнершу, не позволял общаться с другими, постоянно сидел рядом с ней. А потом от него мы узнали, что женщина, к сожалению, скончалась от сердечного приступа. Где-то в Москве, на какой-то квартире».

