Фанаты Гарри Стайлза заметили, что певец синхронизировал тур с европейскими марафонами

Поклонники певца Гарри Стайлза внимательно изучили расписание его грядущего мирового тура «Together, Together» и обнаружили закономерность: даты выступлений удивительно совпадают с ключевыми мировыми марафонами 2026 года. На это обратил внимание @sportsmarathon.
Между концертами в Нью-Йорке 26 и 30 сентября образуется окно, которое идеально совпадает с датами Берлинского марафона. В октябре в графике гастролей запланирован перерыв, приходящийся на неделю Чикагского марафона. Последний концерт тура назначен на 31 октября, за день до старта Нью-Йоркского марафона.
В сентябре 2025 года Стайлз пробежал Берлинский марафон за 2 часа 59 минут 13 секунд — и поставил свой личный рекорд. Певец выступал под псевдонимом Стед Сарандос. Артист попытался скрыть свою личность, надев повязку и солнцезащитные очки. Однако поклонники все равно узнали певца.
Тур «Together, Together» в поддержку нового альбома «Kiss All the Time. Disco Occasionally» Стайлз анонсировал 23 января. Он даст 50 концертов в семи ключевых городах мира. Лондон примет шесть шоу на стадионе «Уэмбли», а Нью-Йорк станет рекордсменом — 30 концертов на легендарной арене Медисон-сквер-гарден. В маршрут также вошли Амстердам, Сан-Паулу, Мехико, Мельбурн и Сидней.