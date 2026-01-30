Фанаты Гарри Стайлза заметили, что певец синхронизировал тур с европейскими марафонами

Между концертами в Нью-Йорке 26 и 30 сентября образуется окно, которое идеально совпадает с датами Берлинского марафона. В октябре в графике гастролей запланирован перерыв, приходящийся на неделю Чикагского марафона. Последний концерт тура назначен на 31 октября, за день до старта Нью-Йоркского марафона.