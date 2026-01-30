Январь стал самым снежным в Москве за 203 года
Брайан Мэй назвал США слишком опасным местом, чтобы группа Queen там выступала
В Москве и области в 21–32 раза выросли продажи ледянок
Брошь Одри Хепберн продали на аукционе за 355 тыс. евро
4 февраля в «Лужниках» впервые пройдет ночная лыжная гонка
Новая станция Рублево-Архангельской линии получит название «Новорижская»
Москву посетило рекордное число туристов на зимних праздниках
В Ultima «Яндекс Маркета» теперь можно примерить одежду с помощью ИИ
Даррен Аронофски снял анимационный сериал об американской революции с помощью ИИ
Фальков: понятие «трудоустройство по специальности» ушло в прошлое
Продажи пива в России сократились на 16,7%
Закулисье концертов «brat» в новом отрывке из мокьюментари «Момент» с Charli XCX
В Подмосковье проведут первый в 2026 году бесплатный онкоскрининг
Игра Steal a Brainrot из Roblox получит экранизацию от продюсеров «Расхитительницы гробниц»
В Казахстане запустили сервис удаленной рыбалки
Самые высокие сугробы страны зафиксированы на Дальнем Востоке и в Сибири
Фильм по Split Fiction получил первый черновой вариант сценария
Иск: Шон Комбс упоминал, что убил Тупака Шакура во время угроз изнасилованному мужчине
Мэнди Патинкин сыграет Одина в сериале «Бог войны» для Amazon
Tyler The Creator и Rosé выступят на «Грэмми-2026»
Сабрина Карпентер выпустила духи с ароматом лимонного пирога
Дейзи Эдгар-Джонс убьет своего бывшего в экранизации романа «Хороший человек» Кирстен Кинг
Кэмерон Диас сыграет стендап-комика в ромкоме Стивена Мерчанта
Деймон Линделоф выпустит сериал «Цепь» на HBO
Оулавюр Дарри Олафссон сыграет Тора в экранизации God of War
«Мы просто задохнемся»: Алексей Герман-младший попросил не усиливать контроль над кино
Астрономы обнаружили потенциально пригодную для жизни планету
Okko запустил благотворительный ресурс к премьере сериала «Встать на ноги»

Фанаты Гарри Стайлза заметили, что певец синхронизировал тур с европейскими марафонами

Фото: richard_whitehead_mbe

Поклонники певца Гарри Стайлза внимательно изучили расписание его грядущего мирового тура «Together, Together» и обнаружили закономерность: даты выступлений удивительно совпадают с ключевыми мировыми марафонами 2026 года. На это обратил внимание @sportsmarathon.

Между концертами в Нью-Йорке 26 и 30 сентября образуется окно, которое идеально совпадает с датами Берлинского марафона. В октябре в графике гастролей запланирован перерыв, приходящийся на неделю Чикагского марафона. Последний концерт тура назначен на 31 октября, за день до старта Нью-Йоркского марафона.

В сентябре 2025 года Стайлз пробежал Берлинский марафон за 2 часа 59 минут 13 секунд — и поставил свой личный рекорд. Певец выступал под псевдонимом Стед Сарандос. Артист попытался скрыть свою личность, надев повязку и солнцезащитные очки. Однако поклонники все равно узнали певца.

Тур «Together, Together» в поддержку нового альбома «Kiss All the Time. Disco Occasionally» Стайлз анонсировал 23 января. Он даст 50 концертов в семи ключевых городах мира. Лондон примет шесть шоу на стадионе «Уэмбли», а Нью-Йорк станет рекордсменом — 30 концертов на легендарной арене Медисон-сквер-гарден. В маршрут также вошли Амстердам, Сан-Паулу, Мехико, Мельбурн и Сидней.

