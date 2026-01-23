Появился треклист нового альбома Гарри Стайлза «Kiss All the Time. Disco Occasionally»

На официальном канале Гарри Стайлза появился видеоролик с названиями песен его нового альбома «Kiss All the Time. Disco Occasionally». Пластинка поступит в продажу и на стриминговые сервисы 6 марта.
Список песен:
- «Aperture» (уже вышла как сингл)
- «American Girls»
- «Ready, Steady, Go!»
- «Are You Listening Yet?»
- «Taste Back»
- «The Waiting Game»
- «Season 2 Weight Loss»
- «Coming Up Roses»
- «Pop»
- «Dance on More»
- «Paint by Numbers»
- «Carla’s Song»
Композиции записаны при участии давнего соавтора Стайлза — продюсера Кида Харпуна, известного также по работе с Дэвидом Бирном.
Новый релиз станет для Стайлза первым после почти трехлетнего перерыва, посвященного масштабному мировому турне «Love on Tour» в поддержку предыдущих альбомов. Его последняя пластинка, «Harry’s House» (2022), получила премию «Грэмми» за лучший альбом года.
Недавно музыкант также анонсировал мировой тур «Together, Together», который пройдет с мая по декабрь 2026 года и станет одним из самых масштабных в его карьере. Он даст 50 концертов в семи ключевых городах мира.