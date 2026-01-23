Появился треклист нового альбома Гарри Стайлза «Kiss All the Time. Disco Occasionally»

Гарри Стайлз выпустил новый трек и объявил о туре с резиденциями в семи городах мира
Чемпионат Европы по фехтованию перенесли во Францию, так как Эстония не хотела давать визы россиянам
«Рыцарь Семи Королевств» — самый высоко оцененный сериал вселенной «Игры престолов»
Умер бас-гитарист Scorpions Фрэнсис Буххольц
Arctic Monkeys выпустили песню спустя четыре года молчания
Crocs выпустят обувь в форме LEGO
Южная Корея первой в мире приняла закон об искусственном интеллекте
55 тонн мандаринов купили москвичи на городских ярмарках за два месяца
Сражения на световых мечах в трейлере сериала «Дарт Мол: Повелитель теней»
В одной из школ Якутска появился робот-официант
ЛДПР анонсировала создание собственной криптовалюты — «Жириновский-койн»
Посещаемость московских музеев и выставок выросла на 30% за 2025 год
Женщины в России чаще заказывают готовые салаты, а мужчины — бургеры
Приквел «Игры престолов» «Рыцарь Семи Королевств» стартовал с рекордным показателем для HBO Max
Netflix закрыл сериал «Покинутые» с Леной Хеди и Джиллиан Андерсон после первого сезона
«Кристоферы» Стивена Содерберга получили дату релиза — 10 апреля
Daily Mail: Бруклин Бекхэм хочет выпустить откровенные мемуары после скандала с семьей
«Афиша» и «2ГИС» подготовили маршрут для студентов — подборку развлечений на 25 января
Синоптик: в Москве на следующей неделе ожидается оттепель
Культовый сингл The Cure «Boys Don’t Cry» достиг миллиарда прослушиваний на Spotify
«Прости, Марк, нам нужна твоя помощь»: вышел трейлер четвертого сезона «Непобедимого»
Онегин и Воланд: россияне назвали литературных героев, с которыми бы провели студенческое время
Минпросвещения хочет сократить часы изучения иностранных языков для школьников 5–7-х классов
Фильм «Пчеловод-2» с Джейсоном Стэтемом выйдет 15 января 2027 года
Александер Скарсгорд признался в любви к музыке Чарли XCX после совместных съемок
Житель Финляндии отсудил у компании деньги за увольнение из‑за смерти кота, но позже умер сам
Мартин Шорт испортил торт на свадьбе Селены Гомес
Софи Тернер заявила, что Лара Крофт в ее исполнении не будет «секс-бомбой»

Появился треклист нового альбома Гарри Стайлза «Kiss All the Time. Disco Occasionally»

Фото: @harrystyles

На официальном канале Гарри Стайлза появился видеоролик с названиями песен его нового альбома «Kiss All the Time. Disco Occasionally». Пластинка поступит в продажу и на стриминговые сервисы 6 марта.

Список песен:

  1. «Aperture» (уже вышла как сингл)
  2. «American Girls» 
  3. «Ready, Steady, Go!»
  4. «Are You Listening Yet?»
  5. «Taste Back»
  6. «The Waiting Game»
  7. «Season 2 Weight Loss»
  8. «Coming Up Roses»
  9. «Pop»
  10. «Dance on More»
  11. «Paint by Numbers»
  12. «Carla’s Song»

Композиции записаны при участии давнего соавтора  Стайлза — продюсера Кида Харпуна, известного также по работе с Дэвидом Бирном.

Новый релиз станет для Стайлза первым после почти трехлетнего перерыва, посвященного масштабному мировому турне «Love on Tour» в поддержку предыдущих альбомов. Его последняя пластинка, «Harry’s House» (2022), получила премию «Грэмми» за лучший альбом года.

Недавно музыкант также анонсировал мировой тур «Together, Together», который пройдет с мая по декабрь 2026 года и станет одним из самых масштабных в его карьере. Он даст 50 концертов в семи ключевых городах мира.

