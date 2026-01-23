Гарри Стайлз выпустил новый трек и объявил о туре с резиденциями в семи городах мира

Гарри Стайлз официально анонсировал новый мировой тур «Together Together», который пройдёт с мая по декабрь 2026 года и станет одним из самых масштабных в карьере артиста.
Он даст 50 концертов в семи ключевых городах мира. В отличие от традиционных гастролей, Стайлз выбрал формат резиденций — он даст по несколько выступлений в каждой локации.
Так, Лондон примет шесть шоу на стадионе «Уэмбли», а Нью-Йорк станет рекордсменом — 30 концертов на легендарной арене «Мэдисон-сквер-гарден». В маршрут также вошли Амстердам, Сан-Паулу, Мехико, Мельбурн и Сидней.
Тур станет поддержкой нового альбома Стайлза «Kiss All The Time. Disco Occasionally», релиз которого запланирован на 6 марта. После анонса тура Стайлз выпустил первый сингл с пластинки «Aperture». Продюсером альбома выступил давний соавтор Кид Харпун.